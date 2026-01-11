Entre un mar de basura y obras sin concluir: La realidad en la que los residentes de El Brisal viven

Desesperación, tristeza e impotencia son algunos de los sentimientos con los que se percibe a los comunitarios de El Brisal al tener que aceptar la realidad del nuevo vecino que los acompaña y a ninguna autoridad parece importar, la basura.

Los vecinos de El Brisal denuncian que no se está ofreciendo uno de los servicios más básicos, como es la recolecta de los residuos, por lo que se provoca un efecto dominó donde gracias al evidente cúmulo de basura, por la falta de camiones que hagan su trabajo, la gente observa un basurero y entiende que puede ir a usar ese espacio.

“Nosotros estamos desacreditados de que somos los puercos aquí en El Brisal. Y eso no es así. Ya que no dan el servicio, aquí están obligados a venir a tirar la basura porque ellos ven un vertedero. Y nadie, nadie se va a comer la basura en su casa”, afirmó Brunilda, residente del sector.

Denuncian que el camión de la basura demora hasta 15 días en pasar provocando un cúmulo exuberante de estos desechos.

Rafael Then señala que esta es una situación común en los barrios pero que al colocar unos contenedores a lo largo de la calle han provocado que una gran cantidad de personas acudan a ellos y los utilicen.

“La gente por aquí lo pone ahí (en los contenedores) normal no hay problema, pero viene entonces de todos esos sitios carros, camionetas, gente que inclusive compra la basura y vienen y la echan aquí…, esto lo convirtieron en vertedero con los contenedores y la falta de recolecta de basura junto con el tiempo tan largo que demoran en venir, simplemente no se da abasto”, dijo.

Aunque Then reconoce que es normal que en los barrios no exista una cultura de recolección de basura, aclara que en El Brisal no es usual. Alerta que llegará un momento donde los vecinos van a reaccionar: “aquí es una bomba de tiempo… porque no están (los residentes) acostumbrados a esa sinvergüencería”, exclamó.

Falta de voluntad política

Algo en lo que coinciden los vecinos es en que el común denominador de esta problemática es la falta de voluntad política que se presenta en la gestión encargada de velar por la calidad de vida de los distintos sectores de Santo Domingo Este.

Según describen vecinos, desde los años del Gobierno de Manuel Jiménez se ha presentado una problemática con la basura que ha ido en crecimiento constante siendo ahora su peor momento.

“Lo único que se necesita es voluntad política, desde Jiménez se empezó a deteriorar el problema de la basura y es claro que en el gobierno actual se siente menos la atención a este problema”, expresó Then.

Durante la visita a El Brisal se logró presenciar cómo un camión de basura cruzaba sin prestar atención alguna al estado de la calle, evidenciando la falta de prioridad que se le está dando. Como consecuencia, los residentes reclamaron que la contaminación está afectando su salud, al tiempo que aseguraban que durante los años de Juan de los Santos nunca se había visto una situación similar.

“Casi todos estamos enfermos con esta contaminación, y esa basura que tiene El Brisal que nunca nunca en 50 años nunca había visto un vertedero así…con Juancito nunca se vio basura” dijo Brunilda.

Se cuestionan las prioridades de la alcaldía de SDE al permitir que un área verde, supuestamente destinada a la recreación y al embellecimiento del área se haya convertido en un vertedero, lamentablemente única palabra para describir el estado actual del parque encontrado en la calle Las Palmas.

Obras sin concluir

Vecinos se han quejado que el común denominador de muchas de las problemáticas es la falta de voluntad política de las autoridadesJorge Martínez

En otro aspecto, un problema más que se suma a la lista de descuidos del ayuntamiento es una obra que empezó a realizarse en agosto del 2025 con el fin de evitar las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y que afectan a los moradores.

“Desde agosto está parado el proyecto y queremos que terminen eso, usted sabe la problemática que hay con las inundaciones…, cuando llueve se llena de agua y queremos salir de eso… si empiezan una cosas tiene que terminarla”, dijo Pedro Jiménez residente de la zona.

Vecinos aseguraron que se comunicaron con el ayuntamiento y les fue informado que supuestamente no había presupuesto y por ende la obra estaba paralizada.

Desde hace tiempo los vecinos no observan movimiento alrededor de la construcción, ocasionalmente personas van pero los residentes aseguran que no hacen nada por lo que las inundaciones en El Brisal todavía no tienen solución.