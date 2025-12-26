Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ciudad

incendio avenida independencia

Se registra incendio en ferreteria San Miguel en la avenida Independencia

Avatar del Sauro Scalella
Sauro Scalella 

La tarde de este viernes se registró un incendio en la Ferretería San Miguel, ubicada en el kilómetro siete de la avenida Independencia, del Distrito Nacional.

En el lugar de siniestro se encuentran 13 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, según indicó la entidad a periodistas del Listín Diario.

De momento, se desconocen las razones que pudieron provocar el incendio. 

