Más de 150 bomberos enfrentan incendio en ferretería: “Es un caos”

Más de 150 bomberos y más de 15 unidades de emergencia fueron desplegados este viernes para enfrentar un incendio de gran magnitud en la ferretería San Miguel, ubicada en la avenida Independencia, Distrito Nacional.

De momento se desconocen las causas del incendio.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, explicó que el incendio fue reportado alrededor de las 5:20 de la tarde y que, desde entonces, las unidades trabajan apresuradamente en los tres niveles del establecimiento.

Según informó, la mayor dificultad ha sido la gran cantidad de material inflamable almacenado en la ferretería, como pinturas, madera y otros productos combustibles, lo que ha provocado una rápida propagación del fuego.

Los bomberos mantienen cuatro puntos de ataque para controlar el incendio: la parte frontal, ambos laterales y la zona trasera del edificio, donde se encuentra el material más inflamable.

Agentes del Cuerpo de Bomberos brindan auxilio a gatos afectados.Víctor Ramírez/ LD

Frómeta Herasme aseguró que el incendio se mantiene confinado y que, aunque el combate ha tomado varias horas, no se reportan víctimas humanas.

“Estamos trabajando para darle control”, dijo el general a Listín Diario.

Indicó que al llegar al lugar se confirmó que todas las personas habían salido de la estructura.

A las 8:00 de la noche continuaban llegando más unidades de bomberos para reforzar las labores.

Mientras tanto, el área fue acordonada y resguardada por patrullas mixtas de la Policía y las Fuerzas Armadas. También se han desplegado unidades del 911.

Decenas de curiosos se concentraron en los alrededores, grabando y tomando fotografías del siniestro, mientras de la ferretería de tres niveles seguía saliendo una densa humareda negra hasta pasadas las 8:15 de la noche.

Miguelina Saviñón, una de las personas afectadas por la cercanía del incendio y propietaria de un negocio vecino, relató que se enteró de la situación a través de una llamada y de las redes sociales.

“Estábamos en Baní, en un paseo de familia, y nos llamaron. Por las redes pudimos ver que era un caos todo esto”, dijo.

El jefe de los bomberos indicó que, una vez concluida la fase de extinción, se iniciará la remoción de escombros y posteriormente la investigación para determinar la causa del incendio.

En las labores participan brigadas del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Haina.

En medio de las labores para sofocar el incendio, bomberas auxiliaron a tres gatitos que habían sido rescatados del interior de la ferretería.

Los animales presentaban signos de asfixia por la inhalación de humo, por lo que las bomberas les suministraron oxígeno para estabilizarlos.