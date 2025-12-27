Controlan incendio en ferretería San Miguel y continúan levantando escombros

Tras más de 15 horas de trabajo continuo, el Cuerpo de Bomberos informó que el incendio registrado en la ferretería San Miguel fue controlado, mientras continúan las labores de remoción de escombros y enfriamiento de la estructura debido a la gran cantidad de materiales combustibles almacenados en el lugar.

Así lo explicó Ángel Frómeta, oficial superior del Cuerpo de Bomberos, quien aseguró que actualmente se encuentran en una fase que involucra un mayor tiempo.

Ángel Frómeta, oficial superior del Cuerpo de BomberosJorge Martínez

“Ya el fuego ha sido controlado en un 100 %, estamos en la fase de remoción de los escombros. Esta fase corresponde a un tiempo mayor debido a la cantidad de materiales. hay que removerlo parte por parte”, indicó.

Frómeta aseguró que durante el viernes participaron más de 150 bomberos. Señaló que hoy el personal fue relevado, reduciéndolo a unos 30 rescatistas quienes permanecen trabajando dentro de la estructura.

En cuanto a la causa del incendio, señaló que aún se encuentra bajo investigación, a cargo del departamento técnico del Cuerpo de Bomberos.

Ferretería San MiguelJorge Martínez

Ángel Frómeta aseguró que contaron con el apoyo de los distintos cuerpos de Santo Domingo Este, San Cristóbal, Santo Domingo Oeste, Haina, igualmente indicó que estuvo presente la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) brindando apoyo en este siniestro.

Durante la visita al lugar de los hechos, se pudo observar que la edificación presenta daños materiales significativos, con paredes visiblemente quemadas, ventanas rotas y el interior completamente colapsado.

Además, permanece humo en el ambiente y una alta temperatura a mayor cercanía con el local, por lo que aunque la zona ya no continúa acordonada, los bomberos insisten a los moradores en mantener una distancia de 6 metros.

Ciudadanos afectados por el humo del incendioJorge Martínez

Respecto a los gatos rescatados durante el operativo, Frómeta explicó que estos fueron trasladados a un centro. Aseguró que recibieron primeros auxilios por parte del personal médico y veterinario del cuerpo, e indicó que entiende se encuentran en buen estado.

Los hermanos propietarios de la ferretería San Miguel, Juan Julio y Eliseo Peña se lograron observar afectados por lo acontecido.

Eliseo Peña indicó que enteró del fuego por el aviso de un tercero; mientras que Juan Peña se enteró por una llamada de su hermano. Hasta el momento no manejan información sobre la causa del incendio.

Asimismo, Tomás, un trabajador del establecimiento visiblemente afectado, relató que se enteró de la situación a través de una llamada y que tampoco ha recibido detalles sobre lo sucedido.

Las autoridades continuarán en el lugar hasta concluir las labores de remoción, enfriamiento y evaluación de la causa del siniestro.