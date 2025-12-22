Obras Públicas anuncia licitación del elevado del kilómetro 28 de la Autopista Duarte

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Fideicomiso RD Vial, anunció el inicio de una licitación para el diseño y construcción del paso elevado del kilómetro 28 de la Autopista Duarte.

La institución señala que se trata de un proyecto para transformar uno de los puntos más críticos de congestión vehicular en el acceso a Santo Domingo, beneficiando directamente a miles de conductores que diariamente transitan por esta arteria vial.

"Esta obra representa una solución definitiva a uno de los cuellos de botella más significativos de la Autopista Duarte. La combinación del paso elevado con la ampliación de carriles, eliminación de dos semáforos en el entorno de Pedro Brand y la construcción de vías marginales permitirá segregar eficientemente el tráfico local del expreso, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando sustancialmente la circulación. Sumado a esto el retorno que actualmente se concluye en el kilómetro 25 donde anteriormente se encontraba el peaje, se completa un diseño de transformación vial de este tramo", señala un comunicado.

La ejecución del proyecto generará beneficios significativos para todos los usuarios de la autopista Duarte y su entorno:

Reducción sustancial de los tiempos de viaje en el corredor Santo Domingo Santiago

Generación de empleos locales durante la fase de construcción

Mejora en la competitividad logística del Gran Santo Domingo

Fortalecimiento de la conectividad urbana y productiva

Reducción de emisiones por la disminución del congestionamiento vehicular

Los oferentes deberán presentar propuestas integrales que incluyan el diseño ejecutivo, el plan de construcción, los sistemas de seguridad vial y el manejo del tráfico durante la obra, cumpliendo con las normativas AASHTO, ACI y las especificaciones del MOPC.

Los interesados en retirar los Pliegos de Condiciones deberán dirigirse a la Dirección de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, ubicado en la calle Presidente González #22, 5to nivel, edificio La Cumbre, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D., desde el martes veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), a las 3:00 p.m., en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, o descargarlos desde la página web de la institución www.mopc.gob.do o a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), mediante el cual podrán presentar sus propuestas.

1. Las propuestas en formato digital serán recibidas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) del Estado Dominicano.

2. Las propuestas físicas serán recibidas en sobres sellados el jueves doce (12) de febrero del año dos mil veintiséis (2026), hasta las diez de la mañana (10:00 a.m.). Ambas deberán ser depositadas en el Salón de Reuniones del Fideicomiso RD Vial, en sobres identificados, sellados y separados.

El acto público de apertura de ofertas técnicas (Sobre A) se realizará en los días estipulados en el numeral 8, Sección I, sobre el cronograma de actividades del pliego de condiciones específicas de la presente licitación, en el Salón de Reuniones del Fideicomiso RD Vial, ubicado en la calle Presidente González #22, 5to nivel, edificio La Cumbre, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D. Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).