Describen el relleno sanitario en El Aguacate

La empresa de capital privado OAKHOUSE planteó la construcción de una planta de valorización y un relleno sanitario moderno en El Aguacate, del distrito La Cuaba, como solución al colapso del sistema de residuos del Gran Santo Domingo.

Según la empresa, se trata de una instalación industrial cerrada y controlada para procesar y disponer los desechos de forma segura.

El proyecto está diseñado para recibir residuos sólidos, separar materiales reutilizables como plásticos, metales, vidrio, papel y cartón, y reducir el volumen que va a disposición final.

La capacidad inicial sería de 2,000 toneladas diarias, con posibilidad de ampliarse hasta 4,000 toneladas.

OAKHOUSE aseguró que el relleno sanitario se construiría sobre roca volcánica basáltica, que es naturalmente impermeable.

Además, incluiría celdas selladas, sistemas de drenaje, tratamiento de lixiviados, cobertura diaria y captura de biogás, sin quemas a cielo abierto.

La empresa sostuvo que el proyecto cumple con la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley 225-20 de Residuos Sólidos y otros marcos legales vigentes, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con ciudades sostenibles y gestión responsable de desechos.

OAKHOUSE indicó que el 30% de los empleos serían para residentes de la zona. El plan contempla capacitación técnica, mantenimiento de vías y espacios de diálogo con las comunidades, además de una barrera verde para reducir impactos visuales y sonoros.

La empresa afirmó que el acceso a la planta se haría únicamente desde la Circunvalación de Santo Domingo, por una vía diseñada para evitar el paso por calles residenciales. El mantenimiento de esa carretera estaría a su cargo.

El proyecto cuenta con una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), emitida el 31 de octubre de 2024, que ordenó al Ministerio de Medio Ambiente reevaluar el expediente, tras anular una decisión previa por falta de motivación técnica.

La empresa sostuvo que este fallo deja el proceso abierto para una evaluación basada en criterios técnicos.

Según OAKHOUSE, la propuesta busca ofrecer una alternativa moderna frente a un sistema que hoy depende de vertederos saturados y sin controles, y contribuir a una gestión de residuos más segura para la salud pública y el medio ambiente.

vigilia de iglesias

El 12 de diciembre, Listín Diario registro que agarrados de las manos y orando, más de 30 iglesias se congregaron durante la madrugada en una vigilia, para pedir a Dios no sea instalado un relleno sanitario en El Aguacate, del distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand.

Estas iglesias agrupadas en la Confederación de Pastores de la iglesia evangélica de La Cuaba, congregaron decenas de personas en el parque de la localidad, como muestra de apoyo al movimiento “No vertedero”, construcción que aseguran afectaría su calidad de vida.

“Estuvieron orando y haciendo cánticos de alabanzas para que el Señor dé fortaleza y permita que no sea instalado en el distrito municipal de La Cuaba el vertedero que se pretende instalar”, expresó el presidente de la Junta de Desarrollo de la localidad, Fabio Correa.