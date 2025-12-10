Anuncian remozamiento del Parque Núñez de Cáceres con inversión de RD$100 millones

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), junto al Banco Popular, anunciaron ayer el remozamiento del Parque Ambiental Núñez de Cáceres, que tendrá una inversión entre los RD$75 y RD$100 millones.

Yolanda de la Rosa, directora de Innovación y Proyectos Especiales, explicó que la inversión podría variar dependiendo del transcurso de los trabajos y el tiempo estipulado para la culminación del remozamiento es de 10 meses; esperan que para mediados de octubre de 2026 se concluyan los trabajos.

La intervención contempla una transformación completa de 18,000 metros cuadrados, ubicada en una de las principales vías del Distrito Nacional, e incluirá mejoras sustanciales en infraestructura, seguridad, accesibilidad e iluminación, así como nuevas áreas recreativas y deportivas para todas las edades.

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, expresó su alegría por iniciar el remozamiento que devolverá a los usuarios un parque convertido en un símbolo de convivencia, pues no solamente se renovará una obra de infraestructura, sino que se reafirmará una apuesta por el derecho de los capitaleños a disfrutar de espacios más dignos, modernos y humanos.

“Tenemos más de un año trabajando este proyecto. Para nosotros, en la recuperación de los espacios y generar una ciudad más humana, esa ciudad que respire, es parte de nuestro objetivo primordial de construcción, de bienestar de nuestra gente, y este parque en el medio de la ciudad, pues requería de su intervención”, precisó Mejía durante el acto simbólico de la primera pala.

Mejía dijo que es importante la recuperación de los espacios públicos, no solo por su uso, sino por el valor cultural del país y los recuerdos dejados en las memorias de cada uno de los niños que con ilusión esperan la reparación de los parques de diversión en la capital.

“Nos sentimos muy contentos porque sabemos lo que implican los espacios recuperados, tanto aceras, plazas y parques. Es muy importante que la población entienda, no solo en el distrito, sino en todo el país, se entienda la necesidad de recuperar y de terminar con una cultura del uso del espacio público equivocada”, agregó.

Mientras, el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Popular, señor Luis Espínola, dijo que esta iniciativa representa una muestra concreta de la responsabilidad institucional con el bienestar ciudadano.

“Desde nuestra visión de desarrollo compartido, creemos firmemente que el bienestar ciudadano se construye también desde el espacio público: desde esos lugares que nos invitan al encuentro, al juego, al descanso y a la salud. Lugares que no solo embellecen nuestras ciudades, sino que también fortalecen el tejido social y familiar”, subrayó el ejecutivo del Popular.

Áreas que serán remozadas

El diseño del nuevo parque incluirá la renovación total de su pista perimetral para caminar, aceras interiores con accesibilidad universal, jardines y áreas verdes reforestadas, así como la restauración de la escultura central del parque.

Además, se habilitarán nuevas áreas infantiles inclusivas, una zona canina, un gimnasio al aire libre, espacios para escalar y patinar. El parque contará con baños renovados y una oficina de apoyo comunitario.

También se instalará un sistema de iluminación LED más eficiente, se automatizará el sistema eléctrico para reducir el consumo energético y se implementará una señalética moderna e informativa.

Como parte del enfoque de sostenibilidad, la alcaldía colocará puntos limpios de reciclaje y mobiliario urbano elaborado con materiales reciclados. Asimismo, se integrarán murales artísticos que embellecerán el entorno y promoverán el sentido de pertenencia comunitario.

La intervención también incluye trabajos de limpieza de filtrantes, pintura general, instalación de una cisterna, poda de árboles y siembra de nuevas especies ornamentales, con el objetivo de revitalizar completamente este espacio público y devolverlo a la ciudadanía con condiciones óptimas para su disfrute.