COE coloca seis provincias en alerta por onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó seis provincias en el nivel de alerta, luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) estableciera que la una onda tropical ubicada próximo al canal de la Mona provocará lluvias en el territorio nacional.

Ante esto, el organismo dispuso la alerta verde en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Seibo, Distrito Nacional, La Romana y Hato Mayor. Asimismo, recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

“En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, por olas y vientos anormales”, dijo el COE en un boletín.

Por su parte, el Indomet sostuvo que en la tarde de este sábado los efectos de la onda tropical dejarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de vientos sobre poblados en las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

No obstante, indicó que las temperaturas se mantendrán bastante calurosas, por lo que exhortó a la población a mantenerse hidratados, vestir ropas ligeras y de colores claros y no exponerse de manera directa a la radiación solar, sobre todo en el periodo de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.