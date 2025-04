Villas Agrícolas con calles intransitables y repletas de basura

Las calles ocupadas por vehículos es una de las problemáticas que afecta a los residentes en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional, además de las inundaciones y esquinas repletas de basura, situaciones con las cuales sus residentes llevan años luchando sin obtener respuestas de las autoridades.

Un sector de gente alegre y con esperanzas de mejorar sus condiciones de vida, lucha cada día por buscar soluciones a los problemas que los arropan.

Los principales anhelos y males del sector fueron dados a conocer por líderes comunitarios del sector, durante el encuentro “Listín en el Barrio”, organizado por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y el LISTÍN DIARIO, encabezado por su director, Miguel Franjul; el editor en jefe, Juan Eduardo Thomas, y el jefe de redacción, Juan Salazar.

Virginia Reynoso, presidenta de la Fundación de Discapacidad Manos Abiertas y quien tiene discapacidad psicomotora y visual, dijo que “si la calle está llena de basura y los contenes, no se puede caminar ni por la orilla”, al referirse a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad al transitar por los espacios públicos.

El servicio de recogida de basura es deficiente en el sector.RAÚL ASENCIO/LD

“El viernes tuvimos una charla aquí en el club y una compañera que vivía por ahí se cayó y todavía está en cama porque se va a la calle para no caer en el hoyo y vino un carro y le dio un fuetazo; por eso nosotros necesitamos que con urgencia se nos resuelva eso”, narró la líder de la fundación que apoya a personas con discapacidades.

La líder de la entidad contó que las calles del sector se encuentran ocupadas por vehículos y mercancías, dificultando el paso a las personas con limitaciones, en especial a los invidentes.

“Las calles de Villas Agrícolas siempre están llenas de basura y de aguas residuales en casi todas las esquinas, además de los hoyos que las personas en sillas de ruedas como yo no pueden transitar. Las aceras están llenas de chatarras, vitrinas y, entre otras cosas, que las personas con discapacidad visual o cualquier otra discapacidad se tienen que tirar al medio de la calle”, explicó Reynoso.

Reynoso contó cómo en el 2011 sufrió un accidente en la avenida Juan Pablo Duarte al no percatarse de una acera mojada, lo que sumó otra discapacidad a su condición de invidente, ya que ahora también necesita una silla de ruedas de por vida.

Dirigentes de Codonbosco y de organizaciones comunitarias de Villas Agrícola, junto a ejecutivos del LISTÍN DIARIO, durante el encuentro realizado en el Club Deportivo y Cultural Los Pioneros.RAÚL ASENCIO/LD

“Yo iba cruzando en una acera que está por la Duarte, que le pusieron cerámica, le echaban agua y me caí. Cuando eso, yo no podía mover mucho las piernas”, relató su frustrante experiencia por esa importante arteria comercial del país.

Fernando Ernesto Fatule, miembro de la Fundación de Discapacidad Manos Abiertas, dijo que la ocupación de las aceras ha estado afectando de manera recurrente a los moradores del sector, al punto que se han visto obligados a transitar por la calle, enfrentándose a ser impactados por los vehículos que transitan por la vía.

“Yo me pregunto si los chinos, al comprar los locales, también compraron las aceras, porque no se puede transitar por ahí; es incómodo. En una ocasión yo vi a un joven embarazada caminando desde la Ramón Ramírez hacia la Pedro Livio Cedeño por un taller y ella tropieza con un hierrito que tienen en la entrada y el chico le dijo que se fije por dónde camina y eso me indignó porque yo entiendo que eso no puede ser ocupado así”, explicó Fatule, incómodo por la situación en la que viven sus vecinos.

Las aceras se notan ocupadas en su totalidad, impidiendo el paso de peatones; los negocios del entorno han convertido cada esquina en su lugar de parqueo y de exhibición de mercancías, bloqueando el paso a los peatones.

Personas con diversas discapacidades denunciaron los riesgos que enfrentan al desplazarse por las calles del sector capitalino.RAÚL ASENCIO/LD

La avenida Duarte, una vía comercial y de amplia circulación en la capital, en la parte que toca a Villas Agrícolas, es un lugar de parqueo para quienes desean visitar uno de los comercios del área.

Villas Agrícolas, sumergido en la basura

El presidente del Consejo de Juntas de Vecinos de Villas Agrícolas, Ariel Modesto Rosario, en voz de las nueve organizaciones comunitarias y más de 45 mil habitantes del sector, contó que han tenido problemas con la recogida de basura desde hace más de 20 años y por esto han tomado la iniciativa de eliminar algunos vertederos.

“La basura tirada en la calle libera un mal olor, unos gases y que tenemos qué hacer como organización comunitaria, hemos eliminado 10 vertederos improvisados de la zona y creo que ese problema de vertederos improvisados tenía más de 20 años y fue algo que la misma alcaldesa (Carolina Mejía) en un momento lo dudó, pero es un tema de educación”, aseguró Rosario en su intervención durante el encuentro realizado en el salón de actos del Club Deportivo y Cultural Los Pioneros.

Además, afirmó que uno de los vertederos clausurado sigue liberando gases tóxicos porque aunque fue cerrado con aluzinc, aun tiene espacios abiertos por donde emanan.

Hizo un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía del Distrito Nacional para que este generador de sustancias dañinas y malos olores sea cerrado de manera definitiva ya que afecta de manera determinante la salud de los moradores.

Con el más simple aguacero, a los vecinos y comerciantes se les dificulta acceder a sus viviendas y negocios.RAÚL ASENCIO/LD

Como mecanismo para solucionar esta problemática, los comunitarios desde la asociación de espacios comunitarios crearon un programa para orientar, capacitar y formar a 65 veedores de manera conjunta con la escuela España y el club Los Pioneros. Esa red se encarga de mantener una constante vigilancia para que las personas no tiren la basura a las calles.

“Junto a David Collado (anterior alcalde del Distrito Nacional) se trabajó con el tema de la capacitación ciudadana, educar a la gente sobre el tema de los residuos, como sacar la basura. En ese momento hicimos una alianza de trabajo y funcionó”, explicó Rosario.

El inconveniente que enfrentan es que los camiones solo recogen la basura colocada en fundas, pero muchos desperdicios terminan en el suelo porque son abiertas por indigentes y personas con trastornos mentales que buscan alimentos y objetos de valor en ellas.

Cuenta que iniciaron un plan piloto mientras es facilitado un camión que solicitaron hace un año a la Embajada de Japón, con el uso de carretillas para recoger la basura de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche, luego de orientar a los vecinos para que la saquen de sus casas antes de ese horario.

“Cuando se recoge la basura, crea oportunidades, ayuda el medioambiente y de alguna manera combate un sinnúmero de debilidades que tenemos y que de alguna manera determinada nos hacen daño. Tenemos fielmente un horario flexible”, dijo Rosario.

El director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul; el editor en Jefe, Juan Eduardo Thomas; el jefe de Redacción, Juan Salazar, y el presidente del Club Los Pioneros, Jairo Núñez.RAÚL ASENCIO/LD

De igual manera, Ramón Castro, miembro de la Junta de Vecinos Richard Minier, dijo que durante la gestión de Collado hicieron un trabajo de cómo se iba a manejar el tema de la basura, la cual pasaban a recoger en las mañanas y en la tarde, pero ahora el servicio es esporádico.

“Como solo se cuenta con un camión de basura (de la Alcadía del Distrito Nacional), las personas sacan la basura afuera y el contrato con los contratistas es recoger la basura que está en fundas. Si el camión pasa y la basura no está en la funda negra, tampoco se la lleva”, aseguró Castro, preocupado por esta situación que padecen desde hace por varios años.

Además, explicó que el llamado Mercado Nuevo de la Duarte, más que una plaza para la comercialización de alimentos, se ha convertido es un acopio de desperdicios.

Luis Casilla, presidente de la Junta de vecinos El Milagro de Todos, dijo que en cada esquina del sector se visualiza basura amontonada, causando enfermedades por contaminación y un hedor insoportable.

“Usted camina y por cada esquina hay un vertedero improvisado; esos camiones pasan y ya como a eso de las 11:00 de la mañana tienen que volver a pasar porque la gente tira más basura”, indicó.

Explicó, sin ocultar su molestia, que el perímetro donde accionan es el que más basura tiene, con alrededor de 15 vertederos, desde la Nicolás de Ovando a la Aníbal de Espinosa y Duarte hasta la Juan Erazo, lo que se agrava en fines de semana, porque después de viernes, no pasan hasta el lunes.

Una de las angustias de los residentes en Villas Agrícolas son las inundaciones en cada esquina del sector debido a la acumulación de basura y deficiencias en el sistema de drenaje.

El deficiente sistema de drenaje afecta las actividades cotidianas en Villas Agrícolas.RAÚL ASENCIO/LD

“Cuando llueve se va acumulando la basura, más el agua negra, y no viene nadie que nos quite eso, pero tenemos uno que es el problema de la calle Respaldo 6 esquina 32A; espero que nos ayuden con eso para que no siga ocurriendo”, mencionó.

Durante un recorrido por Villas Agrícolas, se observaron calles como la San Juan de la Maguana, donde los peatones cruzaban por las esquinas agarrados de las paredes de distintos negocios, ya que el agua les llegaba hasta los tobillos.

Otro punto crítico es la intersección de la calle Moca con Aníbal de Espinosa (antigua 28), donde los moradores y comerciantes con un simple aguacero se les dificulta entrar y salir de sus viviendas y negocios.

Otra vía con deficiencias en el sistema de drenaje es la avenida Nicolás de Ovando, donde también con tan solo unos minutos de lluvia se inunda, sacando de los filtrantes toda la basura acumulada, además de ratas y otras alimañas, provocando un caos en las vías e impidiendo que las personas transiten con normalidad.