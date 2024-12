Pasión por los automóviles reúne a las personas en la exhibición de Cars and Coffee 2024

En esta cuarta entrega de Cars and Coffee se reunieron en el Centro de los Héroes una gran variedad de clubes automovilísticos para exhibir sus carros y pasar un buen rato. Entre estos clubes destacaron el de Mercedez, Wolkswagen y el de los Coleccionistas Dominicanos de Autos Antiguos (CDAA).

El ambiente de la actividad era agradable y enérgico, con grandes grupos de miembros de los clubes de los vehículos exhibiéndose y aficionados que venían con sus familias y amigos o incluso con sus mascotas a disfrutar de la exhibición.

Los visitantes del evento se entretuvieron principalmente tomándose fotos con los distintos modelos de los carros y conversando bajo la sombra con amigos y con otros aficionados. Además, muchos tuvieron la oportunidad de participar en las charlas de los organizadores y presidentes de los distintos clubes, quienes hablaron sobre sus asociaciones y los carros que traían.

“Un evento sano”

Una pequeña sección de la actividad exhibía carritos de juguete basados en modelos reales para los niños, quienes podían probarlos y comprarlos. Esto resultó muy atractivo para las familias.

“Vine a ver los carros y a traer al niño a que los mire también” dijo Luis Rodríguez, un visitante. El padre comentó también que veía la feria más organizada, pero también más grande en comparación a años anteriores.

Quilirio Vilorio, el organizador del evento, dijo que se trataba de “un evento familiar, un evento sano”

Origen de la actividad

“Yo tengo un hijo que me explicó de un evento en los Estados Unidos llamado Cars and Coffee y me propuso realizarlo en Santo Domingo y decidí hacerlo.” dice Vilorio sobre los comienzos de este evento.

“Ellos lo hacían mensual, pero yo lo hice muy grande, así que lo hice anual. Aquí venimos a tomarnos un cafecito en la mañana y nos damos un abrazo de hermanos”, agrega el organizador de la actividad, la cual, desde su concepto inicial, ha crecido bastante. “Este año se ha duplicado la asistencia”, afirma.

La pasión por los vehículos

La dedicación e interés por estos vehículos es el principal motor de la actividad, en la que se reúnen personas de todo tipo para compartir sus experiencias y mostrar sus autos.

“Desde pequeño a uno siempre le llamaron la atención los vehículos y compraba los modelos pequeñitos y veía los modelos grandes que se sentían en aquel tiempo inalcanzables. Pero ya uno de adulto se dio la oportunidad de adquirirlos”, dijo Santiago Cuadra, presidente de Coleccionistas Dominicanos de Autos Antiguos (CDAA).

En la exhibición de vehículos 4x4 se reunieron algunos al lado de sus autos con tiendas de campaña montadas en los techos. Uno de ellos, Jonathan Pérez, comentó sobre su experiencia. “Desde niño yo crecí saliendo con mi papá a pasear el país y de ahí nace esa necesidad de tener mi vehículo y recorrer los caminos con mi familia.”, dijo sentado al lado de su esposa y su hijo.

Mencionó además que para él lo más importante es poder decir que conoce a su país “de cabo a rabo” y que ha visitado cada provincia del país.

Unos pasos más adelante estaba la zona de las motocicletas. Federico Fernández, un hombre barbudo con lentes de sol y un chaleco negro, es el líder del grupo “Bohemios”. “La pasión por nuestras motocicletas la demostramos rodando”, explicó.

“Es un orgullo ver el resultado de muchos años de esfuerzo. Todo el que tiene vehículos de colección le dedica mucho tiempo y lógicamente mucho dinero”, agregó Fernández.

Por otro lado se encontraba Joan, del grupo motociclista “Tiburones”, quien participó en el evento por primera vez este año.

“La libertad, la brisa en la cara, compartir con los amigos”, respondió al preguntarle que inspira su afinidad por las motocicletas, mientras observaba los distintos modelos clásicos a su lado.

Automóviles clásicos

Los autos de la exposición eran de marcas de todo tipo. Se exhibieron modelos de Mustang, Wolkswagen, Mercedes Benz, BMW, Vespas, vehículos 4x4, Vans, motocicletas Yamaha, entre muchos otros.

“Nosotros tenemos vehículos variados, tenemos de todas las partes del mundo: europeos, americanos, japoneses, y todos deben de tener más de 30 años”, dijo el presidente del CDAA. También agregó que para participar en eventos de esa altura los autos deben presentar “cierto grado de conservación”

Uno de los atractivos principales fueron los carros clásicos de colección. Entre ellos destacaron un Mustang Cobra rojo de los años 90, un Bentley negro del 1952, un Ford A Phaeton del 1952 y un Chevrolet Master Eagle del 1933.