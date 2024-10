Residentes de Villas Agrícolas agobiados por aguas estancadas y malolientes

Los residentes del barrio Villas Agrícolas se encuentran desesperados por las aguas estancadas y contaminadas que los arropan en la intersección de las calles Aníbal de Espinosa y Moca.

Dijeron sentirse angustiados por las enfermedades que esta situación ha causado en ellos, pero especialmente en los niños del entorno.

La familia Pérez, residente en la calle Aníbal de Espinosa, es una de las afectadas por el agua turbia y fétida que se estanca frente a su vivienda.

En ocasiones el agua entra, llenando con su hedor todo en el hogar.

"Hace varios meses esto no estaba así, arreglaron un poco los hoyos y bajaban, pero ya volvió a estar igual o peor que antes. Esa agua le da de todo a uno y viene desde la 27 de Febrero hasta aquí, donde se posa y no corre más", manifestó Rosaura Pérez, mientras se encontraba dentro de su hogar por miedo a salir y enfermarse por el agua tóxica.

La residente añadió que por las condiciones en las que se encuentra el entorno, no ha podido salir con su mesa a vender frituras, negocio que sirve de sustento para su familia.

Con cualquier aguacero, la intersección permanece inundada por varios días.RAÚL ASENCIO/LD

"Por más que uno se queja no hacen nada. Le hemos dicho a (Luis) Abinader que venga a hacer algo y a Carolina Mejía que no dice ni hace nada", añadió.

Otra afectada es Jacqueline Pérez, quien al momento de ser visitada se encontraba encima de una roca para recibir su pedido de un delivery, por temor a ensuciarse con el líquido de color oscuro que rodea su vivienda.

Dijo que se ha enfermado en reiteradas ocasiones producto de la contaminación que genera el agua que, tras cualquier simple aguacero, permanece estancada durante varios días.

"Esto tiene años y siempre se ha llenado, pero ahora está peor y el agua no baja. Para comprar por delivery tengo que pararme en el muro para no ensuciarme; me da miedo que me caiga un poco de esa agua porque yo cogí una bacteria en un pie, producto de la suciedad con que eso baja. El mal olor es insoportable y todo ese hedor entra a la casa", expresó la señora con tristeza.

También mencionó que el color oscuro del agua es supuestamente producto de las actividad de empresas del entorno y una distribuidora de agua, pero debido al taponamiento de las tuberías el agua se aposa. "Esa agua entra como si nada a la casa; llega hasta la cocina y hay que estar sacando toda esa agua", explicó Pérez.

Asimismo, otro miembro de esa familia dijo que un pariente suyo ha sido ingresado en el hospital en reiteradas ocasiones debido a la contaminación.

La circulación de vehículos se torna lenta en ese punto, provocando taponamientos y desvíos de vehículos pequeños.RAÚL ASENCIO/LD

"Eso da mucha picazón y hasta dengue porque a mi tía la hemos llevado varias veces al hospital por dengue que trae esa agua sucia. Antes el agua bajaba más, pero ahora cae un chin de agua y se inunda esto. Yo no entiendo por qué no vienen a hacer algo, y un supuesto contratista que envió Carolina (alcaldesa del Distrito Nacional) quedó de venir y nunca llegó", sostuvo Reyita Pérez.

Esta familia se ve rodeada de un ambiente de contaminación y caos, producto de esta agua contaminada y maloliente que irrumpe a sus hogares, por lo que piden ayuda a las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a quienes solicitan ponerle atención a su reclamo.