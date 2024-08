El Parque Mirador del Este lucha por conservar su brillo

El Parque Mirador del Este es uno de los lugares de recreación más concurridos de la capital. Quienes lo visitan suelen ir a caminar, ejercitarse, practicar algún deporte o simplemente recrearse, pero para estos es inevitable observar el deterioro en que se encuentra.

El Mirador del Este es visto por muchos como el parque de los atletas, por la gran cantidad de actividades deportivas que se realizan. Está ubicado en la avenida Boulevard del Faro del sector Los Mameyes, entre el Parque Nacional Los Tres Ojos y el Faro a Colón, en la provincia Santo Domingo.

Este parque tiene alrededor de seis kilómetros cuadrados, donde hay ocho instalaciones deportivas: Pabellón de voleibol, Campo de fútbol, Pabellón de halterofilia Dr. José Joaquín Puello, Estadio de hockey sobre césped, Canchas de tenis de campo, Pabellón de tenis de mesa, Campo de tiro de arco y Pabellón de gimnasia.

Los árboles que una vez adornaban este parque deportivo se encuentran sin brillo, con un color verde opaco por el descuido, ramas secas alrededor de los arbustos y troncos secos, son de las cosas que se observan con tan solo recorrer pocos metros.

"Mi esposo y yo tenemos más o menos tres años caminando aquí y nos sentimos mal porque últimamente está muy descuidado; los de seguridad casi no pasan, no recogen la basura, dejan los árboles y ramas secas en el suelo; eso significa que no le están dando mantenimiento", manifestó María Mercedes, quien recorre a tempranas horas de la mañana el área recreativa junto a su esposo.

Otros visitantes se quejan por la ineficacia en el cuidado del parque y las situaciones que ocurren cuando personas visitan el parque con perros.

"Este parque se ve descuidado. Hay personas que vienen con sus perros grandes y es peligroso, que les pongan bozal porque han ocurrido momentos en que esos perros se les han ido a los dueños", expresó Francisco Beato, quien suele visitar el parque cada mañana para trotar y ejercitarse.

Troncos y ramas de árboles se mantienen en el pavimento por largo tiempo, sin ser recogidos.LEONEL MATOS/LD

Una problemática importante también es que algunos visitantes se quejan porque vehículos transitan a alta velocidad dentro del parque y temen ser impactados por quienes invaden la tranquilidad de los que se ejercitan.

"Deben de hacer algo con los vehículos que vienen a transitar dentro del parque, porque nosotros venimos a caminar y esos carros pasan rápido, van y chocan a uno y a veces entran unas personas a dar clases de manejo", afirmó Nelson Cepeda.

Residentes en el entorno mantienen las esperanzas de recuperar la flora de esta área recreativa y que quienes se animen a visitarla puedan disfrutar de un aire puro libre del descuido en que se encuentra.

Los moradores afirman que las áreas recreativas se encuentran abandonadas, por ejemplo, el gazebo a la espera de ser renovado. "Un lugar sin dolientes", como lo describen los residentes de zonas cercanas.

"Al parecer no merecemos un parque digno; esto está sucio, lleno de hojas y ramas secas, los baños sin condición, apenas se visualiza un seguridad y los juegos de niños deteriorados, ¿hasta cuándo es?", exclamó Juana Montilla, quien reside cerca del parque.

Un pulmón importante para los capitaleños en peligro con sus árboles de distintas especies tales como Caoba, Roble, Juan primero, Mara, Sáman, Penda, Campeche, Níspero, Pino, Jabilla criolla, Flamboyán, Leucaena, Almácigo, Palmas, Alvaradoa Haitiensis, Tamarindo, Mango, entre otros.

Desde hace años este parque ha sido de mucha controversia por el descuido en que se encuentran sus áreas recreativas, los pabellones de deportes, el entorno natural y las condiciones tristes de una estructura en peligro por el olvido.

El Parque Mirador del Este tiene diversas instalaciones para la práctica deportiva.LEONEL MATOS/LD

Los moradores desean que su voz se escuche luego de varios años de pedir que el parque sea remozado y piden al Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación, al Ayuntamiento de Santo Domingo Este y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que cumplan las promesas de recuperar esta área recreativa.

Un poco de historia

El Parque Mirador del Este fue inaugurado en 1978. En su construcción participó el arquitecto Eugenio Pérez Montás.

En 1995, el entonces presidente Joaquín Balaguer había dispuesto que estuviera administrado por un patronato cuyo presidente sería el gobernador del Faro a Colón, pero eso fue descontinuado y pasó a manos del Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación.

El Mirador del Este es frecuentado por amantes de los deportes, dados sus complejos deportivos que fueron construidos para los XIV Juegos Panamericanos del año 2003, pero en la actualidad estas instalaciones tienen graves daños en sus estructuras.

Se levantó a un costo de 170 millones de pesos para los Juegos Panamericanos de ese mismo año, y luego de 21 años se encuentra en deterioro.