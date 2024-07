Desalojan vendedores del kilómetro 9 de la Autopista Duarte

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó un desalojo ayer a los vendedores ubicados en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, como parte del programa de ampliación de los trabajos de la vía en la zona.

Según las informaciones ofrecidas, esta zona del Km. 9 albergaba un total de 24 vendedores ambulantes, los cuales fueron retirados de la zona y las autoridades afirmaron que los mismos ya estaban notificados.

“A ellos se les pago a todos, salvo dos que los vamos a recibir mañana y quedamos de venir a quitarlos. No quitamos a nadie que no se le haya pagado”, manifestó Salustiano Pichardo, abogado del departamento de avalúo del MOPC.

Pichardo agregó que el pago correspondiente a la indemnización no incluye una reubicación ya que “no se le puede buscar ubicación a nadie porque es un área verde”.

Mientras los agentes del MOCP custodiaban el lugar, los vendedores recogían desde las 9 de la mañana los enseres utilizados en lo que hasta ahora habían sido sus puestos de trabajo, incluso durante décadas.

A toda prisa los vendedores arrastraban las mesas, mientras la pala mecánica terminaba de remover los escombros en el área.

Ramón Montilla Hernández, quien afirmó que llevaba 20 años vendiendo accesorios y utilidades para teléfonos en la parada, sostuvo que llegaron a su negocio y le “rompieron la mesa y no le han dado respuestas de su indemnización”.

“Ellos están ahí mudos, no quieren dar una respuesta. No le quieren decir a uno cuanto le van a dar ni cuando hay que ir a retirar los cheques y ya tenemos problemas con la parada porque si abrimos van a mandar a recoger la venta'', dijo Montilla, quien agregó que de no recibir respuestas Volvería a abrir su puesto.

En este lugar funciona una parada de autobuses que tienen como destino la región norte del país y es donde el Gobierno ejecuta un plan de ampliación de vías para facilitar el ingreso y la salida a la capital dominicana.

A finales de mayo el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, supervisó los trabajos de ampliación de la autopista Duarte en el kilómetro 9 y aseguró que en agosto estarán en funcionamiento los 14 carriles que buscan resolver la congestión vehicular que se forma en el lugar.

Para ese entonces las autoridades ya estaban en conversación con los buhoneros de la zona, quienes requerían de un lugar para trabajar cuando se efectuara el desalojo.