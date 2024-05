La basura es el principal reto de alcaldes en toda la capital

A pesar de que los nuevos alcaldes promueven la lucha contra la basura como el principal enfoque de sus primeros 30 días de gestión en el Gran Santo Domingo, algunos municipios ven aun trastornado el sistema de recogida de basura de parte de los cabildos.

Dío Astacio en Santo Domingo Este (SDE) y Betty Gerónimo en Santo Domingo Norte (SDN), son dos que se estrenan en una gestión municipal, mientras que Francisco Peña y Junior Santos retornan por cuarta vez a Santo Domingo Oeste (SDO) y Los Alcarrizos, respectivamente, todos con el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante un recorrido de periodistas de Listín Diario por los referidos municipios, se pudo constatar como algunas de las principales calles y avenidas se encontraban libres de desechos, sin embargo, en otras aun predominaban vertederos improvisados y las quejas de sus residentes por el poco tránsito de los camiones recolectores.

En el caso de Santo Domingo Este, Dio Astacio ha promovido una “guerra contra la basura”, para erradicar vertederos y basureros improvisados en sus primeros 100 días de gestión, de los cuales la alcaldía informó han eliminado 75, no obstante, esta lucha no es valorada por los residentes del municipio más grande de Santo Domingo, quienes indicaron que los camiones no frecuentan con regularidad las calles.

Algunos de los consultados señalaron que en la gestión pasada, de Manuel Jiménez, los camiones concurrían las calles hasta dos veces por día, cosa que no ocurre ahora, tal como señalaron comunitarios de “El faro”.

Asimismo, estos denunciaron que personal encargado del aseo urbano, barre las aceras y contenes, sin embargo, la basura no es recogida en fundas, lo que hace que esta permanezca en la vía y se disperse otra vez.

“Ellos barren y se van, entonces todos los camiones de basura por aquí es que bajan y la dejan aquí”, expresó Reiclin Antonio Ruiz, al tiempo de mostrar su desagrado por un furgón que funge como depósito de basura de los camiones recolectores.

En algunas de las principales calles de esa zona de la parte Este de Santo Domingo, fue posible apreciar como en varias esquinas consecutivas había grandes cantidades de fundas de basuras, así como contenedores repletos y bolsas a los lados.

En contraste con estas quejas, en la urbanización Juan Pablo Duarte expresaron que la recogida de basura en ese sector es “1A” y cruza diario, favoreciendo que no se formen vertederos improvisados.

Santo Domingo Norte

Coronándose como la primera alcaldesa en el municipio de Santo Domingo Norte (SDN), Betty Gerónimo también ha enfocado la lucha contra la basura en sus primeros 30 días de gestión, tras considerar esto como el “principal problema”.

En las principales avenidas de esta demarcación no es tan notorio el cumulo de desechos, no obstante, los moradores se quejaron que en la actualidad carecen de un horario fijo de los camiones recolectores y han durado hasta una semana, sin que estos crucen a recoger la basura.

“Aquí la basura no faltaba (…) y ahora no tiene un día fijo, ellos venían aquí los lunes y martes, tenían dos días a la semana y ya tiene una semana y pico que por aquí no pasa (…) están lentos, están lentos”, refirió el señor Eduardo Arias, residente en la calle segunda en el respaldo El Edén, en Villa Mella.

Arias que tiene 30 años residiendo en la localidad, para evitar la formación de vertederos improvisados en la calle, mantiene sus desechos en fundas en un espacio de su hogar, a lo que refirió es una acción que imitan sus vecinos, ya que “quieren mantenerse “organizados”.

“No sé si es por lo primero, porque ellos primeros se organizan, pero esperemos que las cosas mejoren, porque en verdad ya uno no está por tener basura en la calle, uno quiere organizarse.

Santo Domingo Oeste

+Francisco Peña asumió por cuarta vez la Alcaldía de un Santo Domingo Oeste, que a un mes de una nueva gestión municipal, sus munícipes denuncian la gran cantidad de basura, respecto a esto, el alcalde expresó al ser entrevistado en el espacio “Matinal”, del grupo de medios Telemicro, que hasta el momento han realizado limpieza de cañadas e imbornales, con el trabajo voluntario de algunas personas.

Wendy Bautista, residente en Villa Aura, aseveró que en comparación con meses anteriores la basura no se está acumulando y las calles de su localidad permanecen limpias.

Mientras que Ingrid Méndez, residente en Bayona, criticó que a un mes de una nueva gestión municipal la frecuencia de recogida de basura se mantenga “horrible”, durando varios días sin que los camiones pasen por las calles de la zona.