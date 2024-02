Familias en penuria tras derrumbe en cañada de Guajimía

Edward Rafael Frías, quien reside con su esposa y sus tres hijos en un segundo nivel, justo detrás donde la Corporación del Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) realiza trabajos en la cañada de Guajimía, declaró que desde el domingo 4 a las 9:00 de la mañana, cuando ocurrió el desplome de la pared de su casa, no ha podido dormir.

Rafael Frías se mudó hace dos años desde Haina al sector Herrera, en el momento en que ocurrió el derrumbe se encontraba junto a su familia, destacando que desde hace un mes ha estado denunciando a uno de los ingenieros de la obra que su casa ha estado presentado grietas a lo que el encargado no mostró interés por el caso.

‘‘Eso fue Dios que hizo que eso no se cayera con todo para abajo’’, expresó el hombre desesperado. Dijo que no ha podido dormir por el miedo a que los delincuentes penetren a su casa, destacando que en el momento del derrumbe se llevaron las ventanas de la pared ya en el suelo y que la delincuencia en la zona es muy frecuente.

“Yo amanecí como un ‘guachimán’ despierto, esto me tiene ya cansado”, manifestó el hombre de 34 años, quien además agregó que no tiene otro lugar a donde ir y que quedó traumatizado por la situación ‘‘a mí hasta dolor de cabeza me dio’’.

Además, mencionó que resulta difícil mudarse del lugar debido a que inscribió a una de sus hijas en un colegio de la misma zona.

La familia se ha mantenido con las pocas pertenecías que tienen almacenadas en cajas de cartón que a su vez se han estado mojando por una gotera que afecta el techo de la sala, proveniente de la casa de arriba.

Por el momento están a la espera de que las autoridades les den una respuesta, los cuales fueron a la casa, tomaron sus datos y se retiraron.

Agregó también que tiene cuatro meses sin trabajar y hasta le ha pedido a los de la obra que lo contraten como seguridad del lugar debido a que hasta ahora ha podido sustentar a su familia con el sueldo de su esposa, con el cual también deben pagar 8,000 pesos mensuales de casa.

Por el momento solo Frías resultó afectado con el desplome de la pared, y manifestó que de parte de la obra solo van a hacerle fotos a lo ocurrido, “y no le dicen nada a uno’’.

Durante una visita que realizaron reporteros de LISTÍN DIARIO a inicios de enero, quienes residían en las viviendas ya devastadas fueron trasladados a apartamentos y a algunos inquilinos se les dieron ayudas monetarias, según explicó uno de los comunitarios de la zona, Roberto Báez “El Rojo”.

Los trabajos que realiza la CAASD son para el saneamiento de una parte de la cañada de Guajimía junto a una empresa canadiense.

otros derrumbes

La zona de Guajimía posee un historial de derrumbes incluso con saldos fatales como sucedió el 21 de agosto de 2021, cuando el haitiano Sanil Decembrel, de 47 años, murió tras desplomarse una pared sobre él.

En esa ocasión, Decembrel se encontraba junto a otros cuatro hombres realizando una construcción a orillas de la cañada.