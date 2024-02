Siete aspiran a la Alcaldía de Los Alcarrizos en medio de precarios servicios

Luego de casi 19 años de haber sido elevado a municipio, Los Alcarrizos solo ha conocido dos alcaldes, los mismos que en esta contienda electoral se enfrentan junto a otros nuevos cinco aspirantes que buscan la posición.

Cristián Encarnación, actual alcalde de esa demarcación, y Junior Santos, quien ha ocupado la posición en tres ocasiones, compitieron en la contienda electoral municipal de 2020 y reeditarán su lucha por el puesto municipal.

Esas elecciones de 2020 se realizaron en armonía, aunque tuvieron varios momentos de denuncias de compra de votos y peleas. Junto a ellos están además el diputado Jesús Martínez Alberti “Yaco Alberti”, del Partido de la Liberación Dominicana; Rafael Mejía o Pastor Rafael Mejía, del Partido Verde Dominicano; Anselmo Vargas, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana; Joselito Bomper, Partido Esperanza Democrática y David Ovalles, por el Frente Amplio.

Cristián Encarnación asumió como principal concejal de esa localidad el 24 de abril de 2020 con un 41.12% de votos y busca seguir en el puesto, mientras que Junior Santos, luego de 14 años de haber ocupado el cargo, desde el 2006 hasta el 2020, busca volver a convertirse en alcalde.

Además de que esta contienda electoral en Los Alcarrizos enfrenta caras conocidas, también se realiza en un momento de crisis en esa demarcación tanto a nivel político como por la falta de recogida de desechos sólidos y proyectos sin ejecutar que han sido promesas de campaña durante años.

El mayor problema que afrontarán estos aspirantes a alcalde es la recogida de basura con los cientos de vertederos improvisados que los residentes han creado en las distintas calles ante la falta de un sistema organizado y eficiente de recogida de residuos que no ha podido implantar Cristián Encarnación desde el comienzo de su gestión.

Los residentes de Los Alcarrizos durante las gestiones de Junior Santos recibían el servicio de recogida de basura tres veces a la semana. Al llegar Encarnación, el cabildo prescindió de la empresa que recogía los residuos ante problemas, según ha explicado en varias entrevistas, que encontró con la compañía recolectora que contrató Junior Santos, la cual “tenía un contrato en dólares y una deuda de 119 millones de pesos”, de una empresa “donde varios legisladores eran socios”, además de que “un solo camión se lo vendían cinco y seis veces al ayuntamiento, tenían que fumigar y nunca lo hicieron, tenían que lavar los parques y nunca lo hicieron, tenían que pagar el mantenimiento de 10 camiones que pagaron”.

Encarnación ha expresado, en varias entrevistas, que sometió el contrato de la recogida de basura en Los Alcarrizos ante Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el 7 de julio de 2020, y hasta ahora “no han hecho nada”, llegando a expresar sus abogados que el expediente “está parado por el Palacio”.

Con la cancelación del contrato, y ante la falta de camiones para recoger los residuos sólidos, las personas empezaron a sacar la basura a las calles y a generar vertederos improvisados, lo que ha ocasionado que a pesar de que la situación de la recogida haya mejorado, recibiendo el servicio dos y tres veces por semana, la gente ya no quiere tener basura en su hogar y diariamente se vean decenas de personas lanzando fundas en los vertederos improvisados, incluso minutos después que el camión ha pasado por su localidad.

Este medio hizo grandes esfuerzos por comunicarse con los aspirantes a alcaldes y sólo recibió las propuestas municipales de Junior Santos y Yaco Alberti, Anselmo Vargas y el pastor Rafael Mejía.

Otro de los problemas que enfrentan estos aspirantes es la falta de un ordenamiento del tránsito. Aunque la construcción del teleférico ha mejorado el transporte, la estrechez de las calles, sin un reordenamiento de vías de desahogo, continúa generando taponamientos.

A esto se suma el aplazado remozamiento de los diversos mercados, la falta de espacio para actividades deportivas, el saneamiento de cañadas, la falta de parques, la adecuación del cementerio improvisado que existe, un ordenamiento territorial, iluminación y seguridad, apoyo a las artes y cultura, la falta de asfaltado de muchas de sus calles, aceras y contenes, entre otros males que forman parte de las promesas de estos candidatos en el pasado y en la actualidad.

Crisis política

Cristián Encarnación asumió como alcalde derrotando a Junior Santos, quien en ese momento obtuvo un 37.22% de sufragios. El actual incumbente fue el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Junior Santos de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD).

Cristián Encarnación, al igual que muchos de los miembros del PRM, se formó como político en el PRD y llegó a ser diputado en dos ocasiones 2002-2006 y 2010-2016 de esa organización política.

Cuando asumió como alcalde de Los Alcarrizos en 2020, empezó a tener inconvenientes con los miembros de su partido, acusando a varios funcionarios de un supuesto “boicot” para desacreditar su gestión, además de las acusaciones a Neney Cabrera y Víctor de Aza, el primero de ser el responsable de que en Los Alcarrizos no se recogiera la basura por no permitir la llegada de los camiones, y a De Aza le acusó de no entregar los recursos a través de la Liga Municipal Dominicana (LMD) para la realización de obras. A esto se agregó que en la inauguración del Teleférico de Los Alcarrizos el presidente Luis Abinader, no se le permitió ponerse a su lado.

Estos y otros problemas generaron que el pasado mes de octubre el actual alcalde presentara su renuncia a esa organización política, asumiendo después como candidato a alcalde por su viejo partido, el PRD. Su actual aspiración es apoyada por la Fuerza del Pueblo.

Una situación de crisis interna en su partido también ha presentado Junior Santos, quien renunció al PRD en agosto pasado, organización en la cual llegó a ocupar importantes cargos como la secretaria general, además de diputarse junto a Miguel Vargas en mayo del pasado año la presidencia del PRD, contienda que perdió.

Junior Santos abandonó el PRD argumentando que Vargas “violenta de manera reiterada los estatutos internos, imponiendo su criterio; dando un carácter de empresa a la institución política”. Ahora es el candidato del PRM, partido que le reservó la candidatura a alcalde y que dejó de lado a algunos aspirantes de esa organización política como Fernando Lebrón y Manuel Carrasco, quienes han formado parte de sus filas desde el inicio de ese partido.

Por otro lado, está Yaco Alberti, quien es el candidato del PLD, partido que a pesar de estar unido al PRD y la Fuerza del Pueblo en varias localidades para las elecciones municipales, decidió no pactar con ninguna otra organización en Los Alcarrizos.

Yaco, quien deja una posición de diputado, que ha ocupado desde el 2006 hasta este 2024, se convierte en la opción, junto a Rafael Mejía, Anselmo Vargas, Joselito Bomper y David Ovalles, de aquellos que no quieren que siga Cristián como alcalde, pero tampoco desean que vuelva Junior Santos.

Propuestas

Junior Santos está presentando una propuesta municipal enfocada en “servicios de calidad”, con una gestión integral de residuos sólidos; expansión y/o construcción de cementerios; mejorar la infraestructura del mercado, implementar una gestión efectiva del mercado; construcción de más canchas y otras infraestructuras deportivas, mantenimiento de infraestructuras deportivas, reforzamiento de la policía municipal, apoyo a las juntas de vecinos e iluminación de las calles; apoyo a la cultura y el deporte, políticas ambientales sostenibles y protección social a grupos vulnerables con la limpieza de sus viviendas y entrega de alimentos, entre otros.

Mientras que Yaco Alberti, quien ha presentado varias propuestas legislativas a favor del Deporte, como el proyecto de ley de Deportes y Ley General de Educación Física, presenta en su principal acción de gobierno la creación de infraestructuras deportivas para que los jóvenes puedan desarrollarse en esta área.

Además de la creación de áreas culturales, implementación de áreas ecológicas para la protección del medio ambiente, soluciones al problema del tránsito, creación del proyecto “Alcarrizos digital”, un ayuntamiento transparente, moderno y con credibilidad, un servicio de recogida de basura eficiente, con la recuperación de espacios, construcción de aceras y contenes, construcción del cementerio municipal, saneamiento de todas las cañadas y solución al mercado de los productores, entre otros.

Representación de las iglesias

Esta contienda electoral en Los Alcarrizos también está representada la Iglesia Católica con Anselmo Vargas, quien ha sido un laico comprometido en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Puente Blanco, trabajando en diversos grupos apostólicos y apuesta a un desarrollo de Los Alcarrizos en cinco ejes fundamentales: Desarrollo económico, bienestar social, seguridad ciudadana, cuidado del medio ambiente y transparencia total.

Mientras que el pastor Mejía, de la Iglesia Evangélica, apuesta a desarrollar un municipio con mayor seguridad ciudadana, higiene y viabilidad, infraestructura y familia, deporte y recreación.

Los Alcarrizos, un pueblo histórico

Los Alcarrizos, además de ser uno de los municipios más grandes del Gran Santo Domingo, con 6,038 habitantes por kilómetro cuadrado, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en 2022, está en la historia de las luchas que ha tenido el país por su autonomía e independencia, con la rebelión de Los Alcarrizos, la primera revuelta en contra de la ocupación haitiana el 8 de marzo de 1844.

La entrada del municipio era un mercado de intercambio de mercancías entre Santo Domingo y la región del Cibao.

Su expansión inició a principios de los años 70, cuando el presidente Joaquín Balaguer desarrolla proyectos habitacionales, que dieron paso a la primera ola de migrantes a sectores como Sávica y Los Multis, y permitiendo que otras personas construyeran sus casas en las zonas aledañas.

A partir del año 1979, luego del huracán David, Antonio Guzmán Fernández, quien era el presidente, construye 902 soluciones habitacionales denominadas barracones para alojar a damnificados del sector La Ciénaga afectados por ese poderoso ciclón y la tormenta Federico.

Los Alcarrizos fue elevado a la categoría de municipio a través de la Ley 64-05, del 31 de enero del año 2005, y su ayuntamiento se funda el 16 de agosto del año 2006, cuando Junior Santos y otras autoridades asumen el cargo, luego de ganar las elecciones municipales y congresuales celebradas el 16 de mayo de ese mismo año.

Hay varias teorías del nombre de Los Alcarrizos, una de las más aceptadas es que se debe a una planta que abunda en lugares húmedos, como cañadas, arroyos y lagos, llamada Carrizo, que fue llevada por los españoles y que con el tiempo la gente le agregó el prefijo AL.

También se dice que un colonizador de un poblado de España de nombre Alcaizos o Alcarrizos, se radicó en esta zona.