Agentes de Digesett aseguran no tienen órdenes para detener a quienes no han renovado marbetes

Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett), quien decidió no revelar su identidad dijo que todavía no tienen una orden para parar a las personas por no renovar su marbete. El agente habló con reporteros de este diario al ser abordado por reporteros de este diario en la avenida George Washington.

“Nosotros estamos trabajando normal aún no tenemos órdenes de parar a una persona por no tener su marbete al día”, expresó el agente.

Dijo que están trabajando "normal" y que aún no han recibido advertencia para detener por esa razón.

En un recorrido por reporteros de LISTÍN DIARIO por las diferentes avenidas del Gran Santo Domingo se pudo observar que los agentes de la Digesett no detenían los vehículos que no cumplen con la renovación.

Tal es el caso de la avenida Máximo Gómez con John F. Kennedy donde se pudo apreciar que todos los vehículos que transitaban lo hacían de manera normal.

Tras más de tres meses (el proceso inició en el mes de octubre) de que se habilitó el proceso para la renovación de marbete a la fecha más de 170 mil usuarios aún no hacen el debido proceso.

Según informó la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) este jueves, quedaron pendientes de renovación 170,436 vehículos.

Asimismo, la institución reiteró que no se está contemplando una prórroga para las personas que no pudieron hacer el debido proceso a tiempo.

La DGII, de momento, ha recaudado RD$2,646,384,000, de un monto estimado de RD$2,881,804,500, para un cumplimiento equivalente a un 91.83 por ciento.