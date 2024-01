Embajador de Guatemala sugiere instalar cámaras para vigilar calles y mejorar el tránsito

El embajador de Guatemala en República Dominicana, Javier Antonio Zepeda, sugirió varias iniciativas que fueron implementadas en su país, que podrían ayudar a mermar la problemática del tráfico a nivel nacional, en un tiempo promedio de seis a doce meses.

Según Zepeda, uno de los pasos fundamentales que se deben dar, es la activación de un sistema de cámaras de seguridad en todas las intersecciones del país, que se complementen con la colocación de las placas de circulación de los vehículos en la parte frontal de los mismos y un régimen de sanciones más fuerte que el que ya se aplica.

“El problema no es de tráfico, que eso hay en todos los países del mundo, es de educación, un tema cultural. El tener cámaras en las calles es una buena práctica, pero debe ir acompañada de medidas como el colocar las placas en la parte delantera de los vehículos, para que se puedan identificar, y un régimen de consecuencia”, afirmó el funcionario.

Mayores sanciones

De acuerdo a lo que desgloso, durante una visita a su despacho que realizaron periodistas del LISTÍN DIARIO, en su Guatemala existe la Policía Municipal de Tránsito (PTM), que ordena el tráfico y sanciona a los conductores que infringen la ley; tal y como están llamados a hacer el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aquí, por lo que indicó que lo único que hace falta es que se les respete como autoridad. “Hace falta que se respete a la autoridad y eso se logra con educación. A corto plazo, se necesitan sanciones más fuertes, hay que ver de qué forma la gente que incumple con la ley de tránsito obtenga una sanción que realmente sea significativa; y a largo plazo, hay que introducir una o dos materias de educación vial en las universidades”, aseguró Zepeda destacando la frase para los conductores de “no hagas lo que no quieres que a ti te hagan”.

En el caso de Guatemala, la Policía de Tránsito tiene dependencias en cada demarcación y realiza trabajos de patrullaje, más que de establecerse en puntos específicos, corroborando el cumplimiento de las ordenanzas de tránsito, como lo que refiere a que los parqueos en las calles estén prohibidos en muchos sitios ya que poseen muchos lugares de vehículos.

Los agentes, inmovilizan a los mal parqueados y deben pagar una multa al banco y luego esperar la llegada del policía para que retire el impedimento.

Asimismo, de acuerdo con sus ideas, por la experiencia que ha vivido en el país centroamericano del que proviene, las multas deberían ser aplicadas a los vehículos, más no a los conductores, considerándose también la aplicación de un cambio de matrícula anual que no podría ejercerse de no realizar el pago correspondiente por infracción a las leyes de tránsito.

Los conductores

En el caso de los conductores, el embajador, quien indicó que así como otros países deben aprender de Dominicana en materia turismo y otros temas, la nación debe aprender de movilidad, dijo que entiende que, después de recibir un número determinado de multas, más o menos elevado, también se deben ejercer consecuencias mayores para los chóferes, como suspensión o nulidad de la licencia para conducir.

“En los motores hay un gran reto porque, encima de todo, obviamente por la misma necesidad de la gente de transporte, pues muchos se movilizan en mototaxi o en sus propias motos y a veces los servicios de delivery, y ahí, insisto, el tema es de respeto a la autoridad y las sanciones”, refirió.

Aunque ha sido un tema muy discutido a nivel local, Javier Zepeda recomienda insistir con la instalación de semáforos inteligentes.

“Es una práctica que verdaderamente es muy funcional y ayuda a que entre un semáforo y otro, no se pierda tanto tiempo y que antes de que cambien se pueda avanzar, por lo menos, unos 600 metros”, indicó.

Además, propuso que los vehículos pesados posean horarios en los que puedan entrar y salir de la ciudad; y una búsqueda de solución para el problema de falta de parqueos.

Foro de movilidad

El embajador de Guatemala calificó como positiva la iniciativa del Listín Diario, que será llevada a cabo junto a un conjunto de instituciones públicas y privadas, de realizar un foro de movilidad y tránsito.

“Entiendo que el foro es el inicio de una serie de actividades que se van a dar alrededor de seis meses de trabajo”, mencionó al indicar además que considera que el país logrará avances positivos en lo que refiere al tránsito y movilidad. “Creo que este país es impresionante que nos ha dado muchos ejemplos en muchas cosas, que puede hacer mucho más de lo que a veces cree”.