Caos en la 27 de febrero con Máximo Gómez por cambios de señalizacion

Un cambio en la circulación de vehículos en la intersección de las avenidas 27 de Febrero con Máximo Gómez, producto de los trabajos en el desnivel de esa avenida, está generando un caos en el tránsito y discusiones entre chóferes y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett).

Periodistas del Listín Diario fueron testigos del caos que se forma en dicha intersección, con dirección este-oeste y de oeste a este, donde no se puede a la izquierda en la 27 de Febrero hacia la avenida Máximo Gómez.

Sin embargo, sí se puede doblar desde la Máximo Gomez hacia la 27 de Febrero, a ambos lados.

Luis Alejandro Núñez, era uno de los chóferes privados que "inconscientemente" iba a cometer una infracción al intentar doblar del este (27 de Febrero) hacia el oeste (Máximo Gómez) alegó que no se había percatado de la nueva señalizacion que indica no doblar a la izquierda, hacia la Máximo Gómez.

"Tenía 15 días que no pasaba por aquí, no me había fijado de esa señalización", afirmó.

Núñez y otros circulantes manifestaron que el cambio de señalizacion les afecta porque tendrán que toparse con el tapón más adelante en la avenida Tiradentes.

"El que va hacia la Asociación Popular, ahora va a tener que dar una vuelta por la Tirandentes", dijo un conductor privado.

De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, debido a los trabajos de reparación del desnivel y a la cantidad de vehículos que transitan por la vía, "es imposible mantener las cuatro fases del semáforo", por lo que han dispuesto vías alternas para evitar el congestionamiento.

Los ciudadanos que necesitan girar hacia el norte de la av. Máximo Gómez desde el acceso oeste de la av. 27 de Febrero, deben tomar como rutas alternas: la Calle César Dargam hasta la av. Pedro Henríquez Ureña y tomar la av. Máximo Gómez hacia el norte.

Mientras los que necesitan girar hacia el sur de la av. Máximo Gómez desde el acceso este de la av. 27 de Febrero deben tomar la av. Leopoldo Navarro hacia el sur, av. México y la av. Máximo Gómez hacia el sur o tomar la C. Paseo de los Periodistas, C. Mayor Valverde y la av. Máximo Gómez hacia el sur.

En el lugar se apreció miembros de la Digesett, sin embargo los transeúntes denunciaron que estos no los han orientado al respecto.

El cambio se produjo luego de los trabajos de construcción en el desnivel de la avenida 27 de Febrero, donde el pasado 18 de noviembre se derrumbó una de las paredes de éste, terminando con la vida de nueve personas que se trasladaban en diferentes vehículos.