Residentes del Distrito Nacional no perciben patrullaje del operativo navideño

Con el inicio de las festividades navideñas, residentes en el Distrito Nacional (DN) sienten felicidad por la entrega de la regalía pascual o doble sueldo. Sin embargo, manifestaron sentir miedo por la escasa presencia de los agentes policiales en las principales calles y avenidas del polígono central.

Durante esta época del año se mueve una gran cantidad de dinero, pero en igual proporción aumentan los ataques criminales y delictivos, justo lo que ahora mantiene en alerta a la ciudadanía de República Dominicana.

En la misma medida en que los malhechores agrandan sus esfuerzos por arremeter contra los civiles, lo que significa que se reinventan las formas en las que despojan a los ciudadanos de sus pertenencias, también se desarrolla el pánico porque, habiendo recibido ya sus salarios de navidad, perderlos por falta de acompañamiento de las autoridades policiales, les preocupa.

“Todo el mundo sabe que con dinero aquí no se puede salir a la calle porque no hay seguridad, no hay quien te proteja. Es más, uno se siente en pánico aun andando sin nada, imagínese después de un año entero trabajando esperando por los chelitos del doble y cómo andan los tígueres”, aseveró Ana María Jiménez, en el Nuevo Domingo Savio, antiguamente llamado La Ciénaga, quien aseguró ser empleada del Estado.

Patrullaje policial

“Para estas fechas se sabe que los delincuentes están regados en la calle joseando como cosa loca y yo no he visto a la policía saliendo a las calles. Hay muy poca contingencia en todas partes”, afirmó Alexis Martínez, comerciante.

De acuerdo con Martínez, su oficio le obliga diariamente a visitar sectores como Herrera y Bella Vista, donde el miedo a ser atracado permea como siempre, y es un sentimiento que comparten otros entrevistados por el Listín Diario.

“La policía lo que tiene que hacer es salir a las calles y responder cuando uno lo necesita porque no sirve de mucho que pase tres veces al día un motor con dos policías, dizque patrullando, si no hacen absolutamente nada”, aseveró Francisca Rosario, moradora de Villa Juana, en el Distrito Nacional.

El pasado martes, la Policía Nacional anunció el lanzamiento del “Operativo Navideño 2023: Proteger y Servir”, mediante el cual serían desplegados más de 32,000 patrulleros para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las principales arterias comerciales.

Zona turística

La situación en los parques del Malecón empeoró, ya que algunas personas que acudían para pasar el día en familia dijeron no ver a ningún miembro de la Policía “en horas”.

“Nosotros vinimos de Güibia (la playa) y no hemos visto un solo policía. Tenemos más de tres horas aquí, nos movimos de allá y aun así no los hemos visto”, destacó Yefrí Martínez, de 31 años, quien visita frecuentemente el Malecón.

Asimismo, un joven que se identificó como Miguel de la Rosa confirmó los argumentos sobre la necesidad de aumentar el patrullaje policial en esta área. “He venido en tiempos que no son navideños y sé que la Policía pasa mucho de noche. Es bueno porque hasta nos motivan a ir si está muy tarde para nuestra seguridad, pero ahora en diciembre está lento”, puntualizó De la Rosa, mientras compartía con su esposa e hijos, justo en las inmediaciones del Banco Agrícola Dominicano, en la avenida 30 de Mayo.

Un equipo de periodistas del Listín Diario hizo un recorrido desde la avenida George Washington hasta la autopista 30 de Mayo, en los alrededores del Monumento a los Héroes del 30 de Mayo, donde pudo confirmar estas declaraciones.

Parque Enriquillo

Por otro lado, las instalaciones del Parque Enriquillo, situado en la avenida Juan Pablo Duarte, es durante las noches un “espacio del terror”, donde el uso de drogas y los movimientos extraños no cesan. Así lo calificaron algunos moradores que prefirieron proteger su identidad. Este parque, para muchos es el punto de encuentro de quienes viajan hacia el interior, “brilla por su oscuridad e inseguridad”.

Encuesta

El periódico Listín Diario, en su plataforma digital, habilitó una encuesta para solicitar a la población su parecer sobre la efectividad del patrullaje policial del operativo navideño 2023 en sus sectores.

A esta pregunta, la mayoría de los más de 500 internautas que participaron seleccionaron la respuesta “No”, representando alrededor del 60% de los votantes.