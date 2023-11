Ingeniero que diseñó desnivel de la 27 de Febrero: No colapsó por falla estructural, fue por drenaje

El ingeniero estructuralista Reginald García, quien diseñó la estructura del paso a desnivel de la 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, en el Distrito Nacional, donde el pasado sábado colapsó una de sus paredes dejando 9 muertos, dijo que no se trató de una falla estructural sino una falla de drenaje, debido a la presión de agua que sufrió.

“En esa estructura se consideró un porcentaje de suelo, un porcentaje de roca y presión de agua, pero no para esa presión de agua que hubo ahí. Eso no estaba diseñado para eso”, dijo el ingeniero al ser entrevistado por Roberto Cavada, en el noticiario estelar de Telenoticias, canal 11.

Además resaltó que el problema que provocó el desplome y posterior tragedia se debe a la falta de un sistema de drenaje, de que carece parte el Gran Santo Domingo. Insistió en la zona de construcción es roca pura, por lo que el muro que colapsó el sábado no era de contención. "El agua se metió entre la pared y la roca", dijo.

Video Telenoticias

Ingeniero estructuralista Reginald García

“En Miraflores (un sector cercano) hay una cañada que nadie le ha estudiado, abrieron y hubo un choro de agua que el tubo llegaba a la pared frente al Lina, en la parte norte y fallaron los muros”, dijo en referencia a la crisis de 1999.

“La solución es instalar un sistema de drenaje”, manifestó García en la entrevista con Telenoticias.

Resaltó que ha visto a muchos hablar sobre el tema sin saber, utilizando términos que no son propios y que no tiene nada que ver con la estructura colapsada.

“Eso no es un muro de contención, eso es un muro de entorno”, dijo en la conversación.

Hizo la comparación con el diseño del puente peatonal de la avenida Núñez de Cáceres, describió que esta sí cuenta con una estructura metálica, que sí está hecha de muros de contención y que es más resistente por su terreno arcilloso, que no afecta presión de agua, ni la presión del paso vehícular.

“El puente de separación de rasante de la Tiradentes con 27 es el mismo sistema y no ha fallado. Fue por el drenaje. Debió irse todo si fuera una falla estructural, fue una falla de drenaje por la presión”, enfatizó el entrevistado haciendo otra comparación.

Sin embargo, establece que la estructura que se desplomó el pasado sábado fue un “over”, refiriéndose a un "push over", un método de análisis estructural que se utiliza para evaluar el comportamiento y la capacidad de resistencia de un edificio frente a cargas laterales, como sismos.

“Yo lo diseñé como un over y así la constructora lo definieron”, señaló el experto.

Poco movimiento en el interior del paso a desnivel de la 27 de Febrero esquina Máximo Gómez. Fotografía tomada este martes 21 de noviembreJosé Alberto Maldonado | LD

Se desliga de cualquier responsabilidad indicando que si el desplome hubiese sido parte de un fallo estructural se colapsa todo y no una mitad como sucedió.

Ante las cuestionantes del periodista Roberto Cavada el ingeniero aseveró que en la primera fisura en 1999, en el desnivel de la 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez, no tuvo participación en la supervisión de la obra, por lo que no puede aclarar si fue que se rompió o no el sistema de drenaje pluvial como se estima, mucho menos si fue en la construcción del carril del tren Metro Santo Domingo.

“Generalmente el que diseña debe tener la supervisión de la obra, yo no sé, yo no tuve la supervisión”, concluyó.

Se recuerda que el colapso del paso a desnivel de la 27 de Febrero dejó un saldo de 9 fallecidos, el pasado fin de semana.

Los trabajos de remoción de escombros culminaron la tarde del lunes 20 de noviembre.José Alberto Maldonado | LD

Las víctimas fueron identificadas como Omar Alejandro Méndez Avilés, de 70 años; Solange María Méndez, de 31; el nacional haitiano Bonet Dobelier, de 35; Ramón Martínez Cesani, de 75; Awilda Vásquez Burgos, de 68; María Nereyda Martínez Vásquez, de 32; el puertorriqueño Maicor Osoria; el general Eduardo Cabrera Castillo, de 65, y una nacional haitiana indocumentada.