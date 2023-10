23 familias afectadas tras incendio en Los Guaricanos

Un incendio ocurrido durante la tarde de ayer dejó 22 casas completamente calcinadas y 23 familias afectadas en el sector Batey Estrella, en Los Guaricanos, en el municipio de Santo Domingo Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde del viernes e inició desde un pequeño colmado ubicado en uno de los callejones del área, sin víctimas mortales ni heridos.

Sin embargo, las pérdidas materiales fueron absolutas para un promedio de 80 personas, entre niños, jóvenes y adultos.

“Lo único que me dejó fue este pantalón y la vida, y no me queda más que darle las gracias a Dios”, afirmó Manuel Burgos, uno de los afectados, vicepresidente de la junta de vecinos.

Hasta este momento, esperan por ayudas gubernamentales para recuperarse del golpe. Una comisión del Plan Social de la Presidencia se encuentra presente distribuyendo colchonetas, sábanas, agua y raciones de comida.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte se ha encargado de hacer el levantamiento de los escombros en el lugar desde ayer viernes, por lo que las construcciones, en su mayoría de pocos metros, se encuentran casi completamente lisas y vacías mientras obreros amontonan en un camión la carga.

La noche de ayer, las víctimas del siniestro se vieron en la necesidad de dormir en casas de familiares y amigos con sábanas y colchas tiradas en el piso.

“Es difícil porque uno no se está esperando perder lo poco que tiene, pero no queda más que echar para adelante”, refirió Anileydi Pérez, madre de cuatro hijos que al momento de la catástrofe se encontraba dormida con su bebé de ocho meses y fue despertada por él alardeó de los vecinos de que había fuego.