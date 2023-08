Era a las 5:15 de la mañana del pasado miércoles cuando Lucía Vásquez, de 31 años, y sus cuatro amigas, a bordo de un vehículo, se dirigían a sus hogares tras una larga jornada de trabajo en el casino de “El Maunaloa”; pero una repentina colisión cambió el rumbo de sus vidas.

Lucía, que apenas cumpliría una semana laborando en el casino, terminó junto a sus compañeras en la sala de emergencias del Hospital Traumatológico Darío Contreras, tras ser embestidas por el conductor de un camión de carga mientras cruzaban el semáforo, supuestamente en verde, en la intersección de las avenidas San Martín y Máximo Gómez.

En palabras del director del Darío Contreras, César Augusto Roque, Lucía llegó al hospital con “traumas severos y múltiples; un trauma torácico, abdominal y fractura del hueso largo”.

"Ayúdame que me estoy quemando"

Una vez en la sala de emergencias, la mujer suplicaba a su hermana, Magaly Vásquez: “Quítame esto; ayúdame que me estoy quemando. Yo sé que me voy a morir. Ayúdame. Quédate con mi hija”, a lo que Magaly le respondía que no se va a quedar con la niña porque “ella no iba a morir”.

“Me decía que le dolía (la pierna) y que se estaba quemando y que le quitara su ropa”, ha agregado la pariente.

Momentos de consternación viven los familiares de la joven Lucía Vásquez, de 31 años, quien falleció la mañana de este miércoles en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, tras un accidente entre una yipeta y un vehículo pesado.



La joven, que quedó atrapada dentro del vehículo, fue la única que no sobrevivió a los múltiples golpes, producto del impacto, mientras que sus amigas, el chofer, un ciclista y una transeúnte, resultaron con lesiones.

“La patana le dio de frente (al vehículo)”, ha asegurado el padre de Lucía, Claudio Vásquez, de 72 años.

Al tiempo de señalar que su hija tenia un horario de trabajo en el casino de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

El padre de la fallecida se enteró del accidente por medio de una llamada telefónica de su hijastro.

“Iba de camino al mercado a trabajar y cuando voy llegando a los repollos me llamó mi hijastro y me dijo: ‘vaya y póngase ropa, que le quiero decir una cosa’, le digo: ‘dígame lo que es’, entonces ahí me dijo por el celular. No pensé que mi hija estaba así (con lesiones). Cuando me dijeron que estaba en el Darío Contreras ahí sí me asusté, porque podía tener rupturas o malos golpes por dentro”, ha contado su padre a los periodistas.

El cuerpo médico del hospital intentó reanimar a la joven tres veces, pero no fue suficiente y falleció a las 8:51 de la mañana, según la carta de defunción del hospital.

Lucia fue diagnosticada durante su proceso de reanimación con un golpe politraumatizado —lesiones a consecuencia de un traumatismo que afectan a dos o más órganos—, así como traumatismo abdominal y shock hipovolémico —pérdida grave de sangre o de líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo—, de acuerdo con esa carta.

La joven, que residía en una casa amarilla, de un nivel, ubicada en la calle Respaldo María Montés, en el sector La Zurza, ha dejado en la orfandad a una niña, de 10 años. Allí, sus familiares devastados y sin aliento, de tanto llorar, recibieron su cuerpo, sin vida en un ataúd blanco y con diseños plateados.

“¡Dios mío! ¡Ay mi hermanita!”, eran las palabras que apenas se podían entender de tanto clamor entre sus familiares.

El chofer del vehículo pesado se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional, según el coronel Vicente López, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Hermana pide conciencia



Tras este hecho, Magaly, con lágrimas en los ojos, le ha pedido a la sociedad dominicana conciencia a la hora de manejar en las avenidas del país, para que “dejen de andar como locos en las calles”.

“Por favor pongan una ley para que los conductores transiten con prudencia en la calle. Eso es lo que queremos. En este país, el que murió, murió y más en accidentes de tránsito. El que lo hizo, que la pague”, ha implorado, al tiempo de pedir “justicia”.

Las otras víctimas



Los heridos son Mariela Mercedes Rodríguez, una transeúnte; mientras que Yubelkys Graciel Candelario, Grecia Rojas, Rosa Reyes y Lucia Vásquez (fallecida), eran quienes se trasladaban en una yipeta. Además, fue reportado como Fritz Fortune, el ciudadano a bordo de una bicicleta.

Según Augusto Roque, estos heridos presentaban en horas de la mañana “traumas y fracturas menores”, mientras estaban en “observación siendo protocolizados en el área de Emergencias”.

El informe preliminar del hospital ha indicado que a las 7:30 de la mañana recibieron una emergencia con ambulancias del sistema 911 para el accidente múltiple.