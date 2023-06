Elizabeth Silverio solo aprobó dos materias en las pruebas académicas de Antigua y Barbuda

Elizabeth Silverio Sillien nueva vez se ve envuelta en el ojo del huracán luego de que salieran nuevas evidencias que contradicen las declaraciones que ha hecho en varios medios de comunicación, respecto sus estudios en Antigua y Barbuda.

La noche del sábado, en el programa "N Investiga", la periodista Nuria Piera conversó con John Romero, quien es funcionario del departamento de Lenguas Modernas del Ministerio de Educación en Antigua y Barbuda, donde Silverio aseguró haber cursado sus estudios primarios, secundarios y haber obtenido un título universitario.

Romero, del Ministerio de Educación de Antigua y Barbuda, tuvo inquietud al escuchar sobre el reportaje de Nuria y las declaraciones de Elizabeth.

El funcionario explicó según los récords que Elizabeth se graduó de secundaria a los 18 años, específicamente en el año 2011. Sin embargo, Silverio Sillien había dicho se graduó a los 16 años.

Según sus declaraciones, en Antigua y Barbuda se suelen dar exámenes parecidos a las pruebas nacionales de República Dominicana, los cuales están avalados por Consejo Examinador del Caribe, exámenes que se imparten en unas 15 islas.

Luego de terminar la secundaria, la cual tiene una duración de cinco años, debe tomar dichas pruebas, las cuales determinan si los estudiantes tienen entrada a la Universidad de West Indies o al Antigua State College.

De acuerdo a los records que posee las oficinas de exámenes, Elizabeth solo aprobó dos materias, las cuales son: “español y una que tiene que ver con asuntos electrónicos”. Por lo tanto, esas asignaturas no le dan suficiente crédito ni para entrar al Antigua State College.

Este colegio es un nivel preuniversitario donde se les brinda a los alumnos un grado social para luego, si reúnen los requisitos, estar a West Indies University.

De acuerdo a los datos, Silverio nunca entró al Antigua State College, porque sus notas no eran de acorde a los estándares de la institución.

Asimismo, aclaró que no expenden títulos universitarios, ya que “es una institución que prepara a los estudiantes para ir a la universidad”.

Respecto a la carta de ruta que Elizabeth Silverio mostraba como aval de sus estudios, señaló que fue otorgada por una dama de apellido Green, quien es asistente inmediata de educación.

“Elizabeth fue donde ella para explicar que quería aplicar a la ciudadanía del país y por ende necesitaba una carta de recomendación, donde citara las escuelas que había estudiado. De acuerdo a Silverio, inmigración le estaba pidiendo eso porque había durado mucho tiempo fuera de la isla de Antigua y barbuda”, afirmó.

John Romero manifestó que, ante el pedimento de Elizabeth, “la señora Green de buena fe, le hace la carta, pero no hace constancia de estudios universitarios”.

Ante esto, recalcó que la carta fue dirigida exclusivamente a inmigración, ya que ese fue el alegato que utilizó Silverio al solicitarla.

Estando en Antigua y Barbuda, la también pastora estuvo en dos secundarias, una de ellas fue cerrada por problemas económicos.

No obstante, no era posible que la pastora se graduara de Universidad de West Indies, ya que esta no estaba en la isla para 2011, cuando Silverio culminó sus estudios secundarios

“Había un campo satélite, pero solo ofrecía dos o tres materias, por lo que había que ir a Barbados para terminar los estudios”, puntualizó.

Además, indicó que el campus de West Indies fue establecido oficialmente en 2019. Romero dijo sentirse triste, debido a que las autoridades del país, esperaban que Silverio se retractara de sus acciones.