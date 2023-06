Vecindarios de Pantoja a merced de bandidos que asaltan y matan

Las generaciones longevas continúan con sus apremiantes tradiciones de despertarse temprano para aprovechar las jornadas laborales.

Sin embargo, en el sector Pantoja, de Santo Domingo Oeste, comenzar bien temprano el día se ha convertido en una tragedia para los comunitarios debido a la fastidiante ola de atracos y homicidios que ocurren en esa demarcación, que ha acabado con la vida de hombres de bien.

El crimen activo que arropa las principales calles de la referida zona está causando terror a sus ciudadanos. Llenos de impotencia por la ineficiente actuación policial, residentes aseguran que los desaprensivos son los responsables del constante “festival de atracos”.

Luego de que el pasado día 5 de este mes un grupo de desconocidos armados recorrieron la avenida La Isabela, dejando un rastro de sangre al matar a una persona y herir a otras tres, durante un asalto.

La víctima mortal fue identificada como Justo Hernán García, de 69 años. Fue herido a las 6:30 de la mañana, cuando abría su puesto de venta de café y té a los trabajadores de la zona. Luego, fue trasladado al Hospital Vinicio Calventi, donde falleció el pasado jueves.

Rafaela Martínez, amiga del fenecido, explicó que Hernán fue un ciudadano cercano a la vecindad, preocupado por el bienestar de los demás y enfocado en cumplir su labor.

‘’Ese señor despertaba a las 5 de la mañana a hacer ese cafecito y, cuando daban las seis y pico, él bajaba; todos los días lo hacía’’, dijo Martínez.

‘’Eso le ha caído muy mal a la comunidad, porque era un santo, nunca se metió con nadie”, agregó.

complicidad

Una persona dedicada a participar en los diálogos internos sobre los problemas que afectan a la comunidad comunicó a este diario que los asaltos son la nueva pandemia que trastorna la salud mental de todas las familias.

‘’En esta comunidad, todos los días hay un atraco. Si aquí de 100 personas que transitan por las principales avenidas no hay un 60 o 70 porciento atracado, quítame el nombre’’, declaró un residente que pidió reserva de su nombre, por temor a represalias políticas.

El hombre reveló que dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Pantoja han ocultado los hechos negativos registrados allí para proteger a los funcionarios del gobierno.

‘’Los políticos son fanáticos”, dijo. “Aquí, si está pasando algo malo, prefieren taparlo para cuidar a los de arriba, pero esto ya no aguanta más y no podemos permitir que en este país la juventud no tenga un futuro seguro’’, indicó, desesperado, el informante.

niños y maestros

Ante esta situación, el sector educativo no está libre de sufrir estas calamidades. También, profesores y estudiantes son víctimas de esta historia.