Madre de joven asesinada: “Yo le decía mi niña ven para tu casa, vas a dejar que te mate”

María Zunilda Santil, madre de Natalí Santil, la joven que fue asesinada por su pareja sentimental la noche del jueves, expresó que le había pedido en más de una ocasión a su hija que volviera a la casa y terminará la relación, porque entendía que “ese hombre la iba a matar”.

“El me decía ‘doña vaya juntando su dinero para que entierre a su hija’ y yo le decía mi hija ven para tu casa, (…) yo le decía mi niña tú vas a esperar que él te me mate”, narró la afligida madre este sábado, mientras estaba a la espera los restos mortales de su hija.

Entre llantos de quien llamaba “su niña”, la señora expresó que Natalí era “traviesa” y no atendió a su pedido de volver a la casa materna en la calle Tomás de León del barrio San Pablo en el municipio de La Victoria, donde reside la señora.

“Yo le decía ‘ay mi niña por Dios’ y ella me decía que no venía para acá y que él se iba a estar tranquilo y me decía ‘no mami yo no voy para allá’”, se lamentaba la señora.

Zunilda se lamentó además porque consideraba a Género Vargas Martínez, de 40 años, como un hijo a quien abrió las puertas de su hogar. Se trata de un militar activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), pareja sentimental de la víctima con quien había procreado una bebé de dos meses.

“Mira como me la llevo y a él yo lo quería como un hijo”, dijo la señora al tiempo de expresar que la justicia que espera para su hija es la divina.

“Yo no cobró, yo digo a Dios que haga justicia, porque yo le abrí mi puerta y le di esa casa para que viviera con mi hija y me ha dejado destrozada, sin fuerza, sin ánimo”, sollozó la madre.

“No soy nadie hoy, no tengo ánimo, me dejo sin nada, me mató mi hija y yo le decía a ella no busque esa muerte y me decía mami me voy a quedar y hoy en día hasta aquí llego”, continuó lamentándose la madre.

Santil, de 26 años, se dedicaba a labores en una banca de lotería, además de la bebé con su verdugo, deja en la orfandad otros dos niños de ocho y siete años de edad respectivamente.

De acuerdo a los familiares, la tragedia ocurrió la noche del jueves, cuando Vargas Martinez acudió a la residencia que compartía con la hoy occisa a llevarle una cena y tras sostener una discusión y bajo alegada “defensa propia”, le disparó a la joven provocándole la muerte en el acto en frente de los dos hijos mayores de esta.

Los familiares denunciaron que los allegados del victimario amenazan con tomar represalias en contra de los familiares de la víctima, por las declaraciones que puedan ofrecer, así como temen de que Vargas Martinez pueda ser puesto en libertad, bajo el alegato que la muerte de la joven de un disparo en la cíen fue "en defensa propia".

Tranquila

Juan Carlos de Morizi, quien le impartió clases de Lengua y Literatura y Formación Humana en el liceo vespertino Marcos Evangelista Adon, describió a la joven como “tranquila”, mientras fue estudiante.

“Esa muchacha mientras estuvo en las manos de nosotros era tranquila y buena”, dijo el maestro.