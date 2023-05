Servio Tulio: “Una cosa es la seguridad ciudadana y otro es el proceso de la transformación de la Policía Nacional”

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación de Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó que la implementación de la Reforma Policial no será suficiente para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana que se vive en el país.

"Recuérdense que una cosa es la seguridad ciudadana y otra cosa es la transformación de la Policía, o sea que en el hecho de materia de seguridad ciudadana no se haya sido eficiente, no quiere decir que en materia de seguridad ciudadana no se vaya a ser exitoso, una cosa no tiene que ver con la otra...el problema de la seguridad no lo resuelve única y exclusivamente la Policía Nacional", expresó Castaños Guzmán.

El también miembro de la comisión encargada de la reforma policial manifestó que hace falta una “coordinación de los actores” que converjan en la lucha para mitigar la delincuencia.

En las últimas semanas se han producido varios asaltos a establecimientos y personas individuales en el gran Santo Domingo. Uno de estos provocó la muerte de un oficial de seguridad de una farmacia en la Autopista Duarte.