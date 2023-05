Las lluvias dejan secuelas en el DN y mantienen 21 provincias en alerta

Luego de que la extensa sequía afectará la distribución de agua potable en todo el territorio nacional, finalmente las lluvias han regresado en abundancia para saciar las necesidades. Sin embargo, al parecer, algunas localidades del Distrito Nacional no estaban preparadas para recibirlas.

En el sector Cristo Rey, así como en otras demarcaciones, han ocurrido aguaceros que han ocasionado daños a propiedades y bienes, debido a la “falta de filtrantes en las calles y las promesas sin cumplir”.

Alrededor de dos conductos construidos en la cima de una montaña, donde están las residencias, son los responsables de generar inseguridad a los residentes de la avenida del Zoológico. Así lo explicó Jorge Valerio, quien es miembro de la junta de vecinos.

“Esos tubos que están allá son peligrosos porque cuando hay mucha agua sale disparada y con ella vienen las rocas, las cuales podrían impactar a un niño”, manifestó el dirigente comunitario.

Aclaró que en los momentos en que las depresiones tropicales han ocasionado desbordamientos o derrumbes, los dirigentes políticos de la zona se han acercado para prometer una solución inmediata de la problemática, pero “solo ahí se queda”.

“Aquí estaba Fellito Suberví la semana pasada y nosotros le hemos dicho dónde están exactamente los fallos. Nos dicen que lo harán y, como siempre, no hacen nada”, afirmó Valerio refiriéndose al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Dijo que como el alcantarillado no fue habilitado para acaparar bastante agua, los peatonales la conducen hasta la entrada del Zoológico Nacional.

Los aguaceros afectaron la zona donde se construye el espacio recreativo "Cristo Park".GLAUCO MOQUETE/LD

“No puede llover mucho porque de inmediato, al ser una calle inclinada hacia abajo, hace que la entrada del Zoológico se llene”, señaló Valerio.

Recomendaciones

La construcción de un parque en frente a las viviendas, “Cristo Park”, también fue parte de las declaraciones de Valerio y otros moradores.

El presidente Luis Abinader encabezó un acto en 2021, donde iniciaron los trabajos del proyecto presupuestado en 440 millones de dólares. Una obra que será un espacio de recreación y desarrolló municipal, pero parte de la comunidad percibe defectos en su planificación.

“Eso es un hoyo y cuando llueve, si no hay filtrantes, el agua se acumulara. Ellos deben chequear esos planos bien”, expresó Luis, vecino de Valerio, recordando “el brazo de mar” formado hace días.

Aunque la comunidad asevera que el planeamiento de la estructura fue realizado de manera errónea, algunos obreros indicaron a este medio que el exceso de basura desmedida “es el autor” de la acumulación de agua.

“La gente tiene que entender que la calle no es un depósito de basura, si nos colaboran con eso, los drenajes no se taparan”, dijo un integrante de la brigada, quien prefirió reservar su identidad.

Las 800

El hartazgo y las preocupaciones de los habitantes en Las 800, de Los Ríos, no se detienen, después de las constantes inundaciones producidas en días pasados debido al desbordamiento del “peligroso” cauce.

Aún los citadinos continúan reclamando al Gobierno la culminación del saneamiento y reestructuración de la cañada, porque, según los testimonios, los trabajos van a ritmo de tortuga.

“Las brigadas están en eso, pero deben terminar eso ya. Si no siempre el agua se nos entrará a las casas”, puntualizó Mariana.

“El paraíso”

A pesar de que las calles del polígono central no cuentan con un eficiente drenaje pluvial o no funcionan de manera correcta, conforme a lo constatado en las visitas, para evitar los “tortuosos charcos de agua”, fue increíble presenciar como parques de la zona céntrica no padecían las tan habituales falencias.

El parque de Las Praderas tenía las instalaciones completamente remozadas sin la aparición de botellas plásticas, ni fundas de plásticos en los desagües. La lluvia no se detenía y los grupos del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) tampoco. “Limpiamos bien para que el agua no rebose. Si limpiamos nunca habrá problemas”, acotó Pedro, en representación de sus compañeros.

Se derrumba vivienda

Una familia se quedó sin su vivienda, ubicada en El Edén, Villa Mella, Santo Domingo Norte, luego de que esta se derrumbara por los aguaceros ocurridos en el país desde el pasado fin de semana.

César Morillo, vicepresidente de la junta de vecinos y afectado, explicó que la casa tenía 33 años construida y que hace 10 meses apareció una grieta al frente, la cual intentó rellenar a los dos meses, con el fin de evitar que se abriera más.

“Había una grieta en la calle y, como estamos en tiempo de lluvia, la lluvia fue metiéndose en la grieta y abriéndola poco a poco, al punto de provocar esto”, manifestó Morillo.

De igual manera, dijo que vivía junto a su esposa y sus hijos, de seis y 13 años, más una persona que residía en la parte de atrás.

Morillo también comentó que la situación empeoró la noche del miércoles, por lo que tomó la precaución de sacar con tiempo a su familia y su vehículo. Luego de eso, la casa cedió por completo.

Además, aseguró que el ayuntamiento no le hizo ninguna advertencia de que no debía construir al lado de la cañada, ya que el entorno no “tenía ningún problema”. Sin embargo, algunos comunitarios se opusieron a la construcción de la casa.

Por su parte, el presidente de la junta de vecinos, José Rivera, solicitó la “mano amiga” de las autoridades, debido a que la familia no tiene “ningún tipo de recurso para soportar lo que le pasó”.

Añadió que espera la colaboración de todos los que puedan aportar “un granito de arena” para ayudar a quienes vivían en el lugar afectado.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 21 provincias en alerta debido a los efectos de una vaguada que seguirá generando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, durante el fin de semana.

Las demarcaciones bajo alerta roja son el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Monte Cristi, especialmente los territorios Martín García, Rincón, Manga y Cruce de Manga.

Mientras las provincias Elías Piña, Santiago, La Vega, Valverde, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y El Seibo, permanecen bajo alerta amarilla.

En alerta verde continúan María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Peravia, Duarte y Dajabón.

Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los aguaceros son provocados por una vaguada y seguirán durante el fin de semana.

Hoy viernes, durante tempranas horas matutinas, se esperan incrementos nubosos con aguaceros y tronadas sobre Peravia, Barahona, Pedernales, San Cristóbal y El Gran Santo Domingo, pero disminuirán en el transcurso del día.

En horas de la tarde las lluvias serán más frecuentes en las regiones noroeste, noreste y Cordillera Central.

Mañana sábado seguirá la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera, que junto al calentamiento diurno y orográfico, provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en varias localidades del noroeste, nordeste, cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hasta primeras horas de la noche.