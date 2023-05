“Mi corazón se me fue, yo no como ni duermo”, dice madre de joven desaparecido en Cienfuegos

“Yo siento que el corazón mío se me fue… Yo no como, yo no duermo. No sé dónde está mi hijo”, expresó con dolor Francia Martínez, quien desde hace 27 días no conoce el paradero de su hijo, Anderson Martínez.

El joven, de 18 años, habría salido de la vivienda de su pareja para la casa donde reside ubicada en el sector Cienfuegos, en Santiago de los Caballeros, sin embargo, nunca llegó.

Intentando contener el llanto por la incertidumbre que le provoca no saber si su primogénito comió, si está herido, sufriendo, perdido, o en el peor de los casos, sin vida; Francia contó en una telefónica con periodistas del Listín Diario, que ha tenido pensamientos suicidas.

“Yo no sabía que eso dolía tanto. Yo quisiera que las autoridades hagan algo, que investiguen, ya sea si está vivo o si está muerto. Que me cuenten algo para yo saber… pero no han hecho nada”, manifestó con voz temblorosa.

Según lo informado por la madre, actualmente solo se encuentra un hombre detenido por el caso, identificado como Christopher Díaz Rodríguez, quien fue detenido en el municipio de Moca, pero con respecto a los demás implicados no hay información.

Francis Martínez, tío del desaparecido, informó que anteriormente una presunta banda liderada por un hombre identificado como “Randy”, supuestamente había secuestrado y golpeado a su sobrino, pero este pudo escapar de los individuos.

Asimismo, narró que su sobrino y “Randy” se conocían, y que este último acusaba a su familiar de haberle robado una supuesta pistola, porque el arma “no estaba donde él la guardó”.

Anderson Martínez fue visto por última vez el pasado 28 de abril. Cualquier información de su paradero puede ser comunicado al 829-788-1558 o 809-215-8282.