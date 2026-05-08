CODIA respalda la creación de un observatorio de obras públicas

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) manifestó su respaldo a la propuesta editorial del Listín Diario sobre la creación de un observatorio destinado a la inspección y seguimiento de las obras públicas.

Bajo el título “¿Por qué se dañan tan rápido?”, el diario criticó el prematuro deterioro de infraestructuras clave, como el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, diversos puentes, centros de salud con filtraciones y carreteras recién asfaltadas.

Ante esto, el periódico propuso un observatorio liderado por el CODIA que elabore informes trimestrales sobre el estado y avance de los proyectos.

El presidente del gremio, Enrique Rosario García, aceptó el reto: “Estamos a disposición de asumir la dirección de esta iniciativa. Como asesores del Estado y guardianes del interés público, estamos llamados a inspeccionar y certificar las obras desde el punto de vista técnico y presupuestario”.

Rosario García puntualizó que esta estrategia garantizaría la calidad de la inversión estatal y protegería la reputación de los constructores y empresas. Además, recordó que el CODIA ya ha ofrecido inspectores de manera gratuita a instituciones como el MIVED y Obras Públicas para supervisar procesos constructivos en curso.

El observatorio de obras públicas propuesto por el Listín Diario y respaldado por el CODIA es un mecanismo de vigilancia ciudadana y técnica.

Su objetivo principal es evitar que el dinero del Estado se pierda en construcciones de mala calidad o proyectos que nunca se terminan.

El observatorio se encargaría de investigar por qué algunas obras presentan fallas estructurales (grietas, filtraciones, asfalto dañado) poco tiempo después de ser inauguradas. Actuaría como un "ojo experto" que certifica si los materiales y procesos usados fueron los adecuados.

Llevaría un registro real de las fechas de entrega. Si una obra se detiene o se retrasa sin explicación, el observatorio solicitaría cuentas claras a los responsables para evitar que las obras se conviertan en los llamados "elefantes blancos", esto es, las obras abandonadas.