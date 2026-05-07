RD se abre paso ante crisis con la diversificación de la matriz energética

En medio de un panorama internacional donde el tránsito petrolero se mantiene con severas restricciones, República Dominicana ha diversificado su matriz energética, pasando de depender en un 88% de derivados del petróleo en el año 2000 a menos del 10% en la actualidad.

Según declaraciones del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante su participación en el Desayuno Listín Diario, esta matriz está representada con un 38% en el gas natural, 28% el carbón y un 25% de energías renovables, siendo esta última la más sobresaliente en el gráfico de fuentes energéticas y la que más sostenibilidad garantiza a largo plazo.

Al representar fuentes naturales inagotables que se regeneran de manera constante, el funcionario señaló que su diversificación representa el crecimiento de la economía nacional y permitirá reducir la dependencia del país de una sola fuente, buscando alcanzar hasta un 30% de generación eléctrica para el 2030.

Asimismo, el almacenamiento de energía se plantea como un avance crucial para el avance de energías renovables, donde se busca añadir entre 500 y 600 megavatios de almacenamiento en los próximos 18 meses, buscando llegar a entre 800 y 1000 megavatios para el año 2028 y así lograr la “mayor generación de energía en la historia de la República Dominicana”.

Proyectos a largo plazo

Con este objetivo en mente, el ministro señaló que todos los proyectos termoeléctricos en desarrollo por la entidad estatal responden al gas natural, con una generación aproximada de 2000 megavatios de energía termoeléctrica adicional, que agregará un crecimiento de más del 50% en la energía base del país.

Miguel Franjul recibió a Joel Santos a su llegada a la sede del Listín Diario.RAÚL ASENCIO/LD

“Son todos proyectos que ya están o terminados o están en desarrollo. No estoy diciendo ningún proyecto nuevo”, especificó mientras detallaba que los proyectos ya en operación generan casi 500 megavatios y los que se mantienen en desarrollo generarán cerca de 1000 de potencia eléctrica.

Santos agregó que estas decisiones en energía no responden a soluciones de corto plazo, sino que se elaboran en base a un plan estratégico de larga durabilidad, permitiendo que al menor costo la población pueda disfrutar de un suministro eléctrico estable durante mayor tiempo.

El ministro de Energía y Minas participó ayer en el Desayuno Listín Diario, encabezado por su director Miguel Franjul y el subdirector, Fabio Cabral.