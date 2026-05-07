Mientras Caribe Tours sube pasajes Conatra revoca sus aumentos

El sector transporte interurbano registró movimientos en sus tarifas esta semana con el incremento de RD$50 en las rutas de la empresa Caribe Tours, mientras que la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) dejó sin efecto las alzas aplicadas recientemente tras una reunión con el Poder Ejecutivo.

La empresa de transporte Caribe Tours oficializó un aumento de RD$50 en el costo de los pasajes hacia las principales provincias del país.

Según los datos obtenidos, el ajuste responde a una actualización tarifaria que afecta a cientos de usuarios que se desplazan diariamente hacia el Cibao y otras regiones.

Con este cambio, las tarifas actuales se fijan de la siguiente manera: Santiago y San Francisco de Macorís: RD$450; La Vega: RD$400; Puerto Plata y Sosúa: RD$650; Jarabacoa, Nagua y Constanza: RD$550, y en zonas fronterizas como, Dajabón, Montecristi y Elías Piña, RD$600.

Conatra retrocede

En contraste, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) informó que los precios hacia Santiago y Bonao, que habían experimentado alzas de entre RD30yRD50, han sido restablecidos a sus montos anteriores.

Tony Marte, vicepresidente ejecutivo de Conatra, explicó que el incremento inicial fue una medida provisional adoptada por algunas empresas afiliadas debido al costo de los combustibles. Sin embargo, tras una reunión el pasado lunes con el presidente de la República, se instruyó mantener las tarifas habituales.

"Se instruyó dejar sin efecto cualquier alza en los pasajes y retornar a las tarifas habituales en todas las rutas", afirmó Marte.

A pesar del anuncio oficial, durante la mañana de este miércoles se constató que en la terminal del kilómetro 9 de la Autopista Duarte aún se mantenían los costos elevados (RD400aSantiagoyRD280 a Bonao).

Se espera que en las próximas horas la normalización de los precios se aplique de manera uniforme en todas las paradas afiliadas a la confederación.