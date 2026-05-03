Con 81 años, Mariano sigue limpiando zapatos y en espera de una pensión

A sus 81 años, Mariano Paulino Henríquez se enfrenta visita tras visita a la misma respuesta en las oficinas gubernamentales: “Cada vez que voy, me dicen que no ha salido”. Hace un año, en 2025, solicitó formalmente su pensión.

No obstante, Mariano no deja que estos resultados dicten su vida. Expresa que aunque el proceso de pensionarse no ha sido fácil, se siente orgulloso de poder ser el soporte de su hogar mientras enfrenta las adversidades con firmeza.

“Yo me siento bien porque he mantenido mi familia y siempre ando con mi frente en alto”, expresó con una sonrisa cálida.

Mariano Paulino enfrenta la vida con una sonrisaJorge Martínez

Las arrugas de su rostro cuentan una historia de años de labor que ha llevado durante 69 años en la esquina de Barra Payán, ubicado en la calle San Juan Bosco con avenida 30 de Marzo.

Con casi siete décadas en la misma esquina y los años que cargan sus hombros, Mariano transmite una felicidad genuina y habla con una sonrisa constante que ilumina su mirada cansada.

Barra Payán, espacio donde ha trabajado Mariano Paulino durante 69 añosJorge Martínez

A sus 81 años, mantiene la frente en alto, la voz serena y una positividad que no se quiebra, ni siquiera ante la espera. Con una humildad que lo representó desde el segundo que recibió a periodistas de Listín Diario, expresó sentirse afortunado por todas las personas que lo han apoyado, “Me siento bien y estoy agradecido de todo el mundo”.

Según cuenta, comenzó a limpiar zapatos a los 10 años. Desde entonces, no ha dejado aquella esquina, “Aquí mismo, 69 años aquí”. Su rutina es simple y constante: se levanta todos los días a las cinco de la mañana, toma un autobús desde Haina, lugar donde reside, y a las seis de la mañana se encuentra a la espera de empezar la labor.

Mariano Paulino no solo se dedica a ser limpiabotas.Jorge Martínez

Con un espíritu trabajador y con las ansias de superarse no solo se dedica a la labor de limpiar zapatos, sino que también busca el pan de cada día parqueando carros y vendiendo periódicos de distintos medios.

Mariano es padre de tres hijas y abuelo de 7 nietas y varios bisnietos, cuenta que ha logrado sacar adelante a su familia junto a su esposa, hoy pensionada. Nunca se ha detenido, ni siquiera en los momentos más duros. Durante la pandemia, se quedó en casa porque no podía salir, pero logró subsistir ese tiempo con “un par de pesos” que había guardado.

A lo largo de sus 69 años laborando en la esquina, ha visto pasar a figuras como el ex presidente Leonel Fernández, Guido Gómez Mazara, Luis Acosta Moreta, Álvaro Arvelo hijo y Odalis Pérez “Secreto El Famoso Biberón”.

Mariano Paulino Henríquez pide a las autoridades que gestionen su pensión por sus 81 años de edad y 69 de servicio, cierra cada conversación expresando que se siente bien; sin embargo, aunque afirma que “mientras tenga fuerza para trabajar, yo me defiendo”, también desea poder recibir su pensión y descansar.

Herramientas de Mariano PaulinoJorge Martínez

Mientras tanto, sigue ahí: en su esquina, con sus herramientas, su sonrisa intacta, la fe y la paciencia de que algún día la respuesta que tanto espera llegará.