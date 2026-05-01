El 50% de los trabajadores dominicanos vive con estrés y ansiedad

Expertos señalan que alrededor del 50% de los trabajadores dominicanos viven con estrés y ansiedad por el ambiente psicosocial en el entorno laboral.

Estos datos fueron ofrecidos en el Tercer Foro Dominicano de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los tópicos: "La salud psicosocial como pilar de organizaciones fuertes y sostenibles" y “Marco normativo y rol de los actores clave en la prevención y promoción de la salud psicosocial en el Trabajo”, organizado por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL).

El especialista en psicología social, Telésforo González, explica que los trastornos de salud mental como el miedo, la ansiedad, el estrés que no sea crónico y la depresión que no sea crónica, no son enfermedades, sino trastornos, pero debido a "la actitud trastornada" al no contar con las condiciones laborales adecuadas, podría exacerbar esa condición.

"Muchos de nuestros trabajadores, al regresar a la casa, como van estresados y ansiosos, muchos tienen accidentes de tránsito, y eso se aplica, según nuestras leyes, a accidentes que tiene que atender el Estado dominicano", manifiesta.

Externa que si la sociedad dominicana "hace conciencia" y el IDOPPRIL asume su rol de liderazgo junto a las demás instituciones públicas que tienen que ver con el ambiente psicosocial de los trabajadores, el tema se colocaría en la agenda del Estado.

Señala que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública destinado a la salud mental es menor a un 1%, por lo que considera que IDOPPRIL puede jugar un papel importante en cuanto a disminuir o a incidir en que el ambiente psicosocial, en los sectores laborales, especialmente, se pueda mejorar.

"No se va a superar al 100%, pero sí se puede paliar, se puede mitigar y yo apuesto a eso. Yo sé que el director ejecutivo del IDOPPRIL es un médico y tiene conciencia de lo que es la reducción de la productividad, el estado de bienestar de los obreros, de los empleados, porque no es solo la clase trabajadora; hay gerentes, subgerentes, empresarios, que dada la situación de crisis económica por la cual atraviesa su empresa también tienen problemas psicosociales y eso lo deriva de los empleos", expresa.

Según los especialistas en el tema, el ambiente psicosocial abarca las condiciones organizacionales, sociales y laborales que influyen en la salud mental, física y el bienestar de los trabajadores.

Señalan que factores como la carga de trabajo, el liderazgo, el apoyo social y la organización de tareas determinan el riesgo de estrés, agotamiento o enfermedades.

comité de higiene laboral

González también resaltó la importancia del Comité de Higiene Laboral, que según indica, es contemplado en el reglamento y la empresa debe crearlo, y en caso de tenerlo, fortalecerlo y capacitarlo.

Hay muchísimas empresas que tienen protocolos de prevención de accidentes y no los aplican. Tienen que hacer las condiciones óptimas; supervisar de manera más sistemática, reportar incluso antes de sancionar, acompañar en ese proceso”, expresa.

El Comité de Higiene Laboral es un área considerada vital en las empresas y se dedica a garantizar un entorno laboral seguro y saludable para los empleados.

capacitación de los empleados

Por otro lado, también subrayó la importancia de la capacitación de los trabajadores en sentido general, debido a que considera que hay muchos accidentes provocados por los propios trabajadores por descuido.

“Incluso hay instituciones que tienen un autobús para recogerlos (a los empleados) en diferentes puntos y esa persona se va en su motor o en su vehículo porque no quiere ir en transporte público; esa persona está asumiendo el riesgo que puede ser prevenible, entonces hay que trabajar en la concientización, en la educación y en el régimen de consecuencias”, expresó el especialista en psicología social.

accidente en trayecto

Por otra parte, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierda, resaltó el tema de los "accidentes en trayecto", que son aquellos que ocurren en el recorrido, de ida y regreso, entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo.

Peña Izquierda señala que este tipo de incidentes son cada vez más en números en la República Dominicana, de acuerdo a las estadísticas del IDOPPRIL, y requiere de una solución.

"Nosotros el año pasado, tres de nuestros mensajeros tuvieron un accidente en trayecto por el tema del tránsito y tuvimos que buscar una empresa externa que nos diera el servicio. Pero no solamente es el tema del accidente; el tema es que hay que proteger la vida de ese empleado. Entonces aquí todos tenemos la responsabilidad de que tenemos que buscarle una salida al tema de los accidentes en trayecto que están sucediendo, que según las estadísticas del IDOPPRIL son muchos", expresa Peña Izquierda.

los salarios

En el mismo contexto, el vicepresidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Esperidón Villa, colocó en la mesa del diálogo los bajos salarios que devengan los trabajadores y el impacto psicosocial que esto puede conllevar, así como también, la violencia en el entorno laboral.

“El asunto de los salarios no es tema menor. Cuando una persona está frente a una máquina y lo que está produciendo no le va a alcanzar para cubrir lo básico de su familia: ¿Cuál es el efecto psicosocial que va obteniendo? La poca conquista, y que no se tiene en discusión, eso afecta”, dijo.

marco legal

De acuerdo a los avances en el marco legal sobre salud y seguridad en el trabajo, Peña Izquierda señala que se requiere de un trabajo conjunto para prevenir todos los accidentes y enfermedades laborales que hay hoy en día. Destaca que la ley de trabajo debe actualizarse de acuerdo a la realidad actual que vive el país.

“Necesitamos una normativa adaptada y cuando la tengamos, necesitamos de la colaboración de las autoridades de que supervisen, y en ese ánimo de supervisión, sea un acompañamiento para que nos ayuden, sobre todo a las Mipymes, en el fortalecimiento de estos sistemas de salud y seguridad”, manifestó.

Por su parte, el director de la Dirección de Apoyo a la Promoción y Educación en Salud (DAPES) del Ministerio de Salud Pública, Miguel Bruján, asegura que la República Dominicana ha logrado “grandes avances” en su marco normativo, pero existen diferencias entre lo argumentativo y lo aplicado.

Durante el panel “Marco normativo y rol de los actores clave en la prevención y promoción de la salud psicosocial en el trabajo”, autoridades y especialistas analizaron los principales retos y avances en materia de seguridad y salud laboral.

También se desarrollaron conferencias orientadas al fortalecimiento de la gestión organizacional. Entre ellas estuvieron: “Entornos Psicosociales Saludables: El nuevo estándar de competitividad” y “Diseño del trabajo, liderazgo y cultura organizacional”. Además, se realizó una presentación de buenas prácticas en prevención de riesgos psicosociales.

El foro celebrado en el Auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), concluyó con la conferencia “Bienestar integral y sostenibilidad organizacional”, seguida de las palabras de clausura de la directora de Prevención del IDOPPRIL, doctora Francis Brito.

Este primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en honor a la lucha de la clase obrera por los derechos laborales.