Luly Rocha, angustiada, denuncia que motorista la persiguió y le lanzó una piedra a su vehículo

La comunicadora dominicana Luly Rocha, esposa del actor Luis José Germán, compartió un video en el que relata un episodio de inseguridad vivido recientemente en Santo Domingo, tras retirar dinero de una entidad bancaria y ser perseguida por un motorista, que le tiró una piedra a su vehículo.

Según contó a través de su cuenta de Instagram, el hecho ocurrió en el sector Camino Chiquito, donde aseguró que fue abordada por un motorista apenas salió del banco.

La situación, que describió como angustiante, se intensificó cuando el individuo comenzó a exigirle dinero de forma insistente.

“Se me colocó al lado y me dijo ‘dame algo’. Le respondí que no tenía, pero insistía: ‘dame algo, si tú estás sacando dinero’”, narró la comunicadora en el audiovisual, visiblemente afectada.

Rocha también denunció que, en medio del incidente, el hombre lanzó una piedra, aumentando el nivel de peligro del momento.

Aunque no reportó daños físicos, sí dejó claro su preocupación por la vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos en este tipo de situaciones.

El testimonio ha generado conversación en redes sociales, donde muchos usuarios dicen identificarse con experiencias similares y cuestionan la seguridad en los alrededores de entidades bancarias.