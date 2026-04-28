Policía localiza sin vida a hombre reportado como desaparecido en SDN

La Policía Nacional informó que fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Figueroa de los Santos; fue localizado en estado de descomposición en el interior de una vivienda en construcción, ubicada en la calle Provisional del sector Vista del Parque, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

El hombre, de 45 años, había sido reportado como desaparecido el 22 de abril de 2026.

El levantamiento del cadáver fue realizado por la médico legista actuante, quien indicó que la causa de muerte está pendiente de determinación.

En una nota de prensa, la Policía Nacional indicó que la identificación del occiso fue realizada por su esposa, quien había interpuesto formal denuncia de desaparición ante las autoridades competentes.

Las autoridades indicaron además, que fueron identificadas como presuntas autoras del hecho Yarlin Carmona y Glennys Martínez Frías, quienes se encuentran bajo custodia policial en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0033274.

También fue detenido, para fines de investigación, Alexander Valdez (a) “Vaca”.

Asimismo, permanecen prófugos otros implicados identificados únicamente por los apodos “Chon”, “Roni” y “Nariz”, quienes son activamente buscados por las autoridades. Se exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a su captura.

En la escena del hecho, técnicos de la Policía Científica realizaron el procesamiento correspondiente, recolectando evidencias materiales, incluido un cargador para arma de fuego, las cuales serán sometidas a los análisis periciales de rigor como parte del proceso investigativo.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer totalmente las circunstancias en que ocurrió este hecho y capturar a los demás implicados.