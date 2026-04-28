Comisión de Duquesa niega que carne y medicina incautadas provenga del vertedero

La Comisión por el Desarrollo del Relleno Sanitario de Duquesa aseguró que el reciente allanamiento realizado por la Policía Nacional, donde incautó más de diez mil libras de carne dañada, además de otros productos vencidos y falsificados, entre ellos medicamentos, no proviene del vertedero.

“De lo que la población puede estar segura es que eso no sale de aquí. Hay un sinnúmero de negocios que están fuera de Duquesa, fuera de este perímetro, cosas con las cuales nosotros no tenemos ninguna restricción”, declaró César Norbeto Martínez, comisionado del Ministerio de Medio Ambiente.

Norberto explicó que estos negocios mantienen sospecha de realizar actividades ilícitas con rutas programadas al vertedero para desechar productos descartados por supermercados y almacenes, mas no llegan a su destino final, perjudicando la imagen del sitio.

El registro fue realizado en el sector Los Casabes, Santo Domingo Norte, próximo al vertedero, debido a testimonios y denuncias de los comunitarios, quienes sostuvieron que los productos eran extraídos del relleno sanitario para su posterior circulación.

“Todos estos productos, estos buzos, los sacaban luego de ser desechados por los distintos negocios y mandados a retirar del mercado al vertedero; eran, pues, buscados y posteriormente comercializados”, señaló el vocero de la policía, Diego Pesqueira.

No obstante esta señalación, Oliver Rijo, representante del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, respondió que, aun cuando el proceso consiste en que los camiones con la basura entran a la zona para su descarga y clasificación, los buzos de manera instantánea e inevitable rodean a estos furgones para inspeccionar los desechos y encontrar algo de valor.

Aunque el camión no se detiene ante la avalancha de los recolectores de desperdicios, sí especificó que los materiales seleccionados por ellos corresponden al plástico, hierro, cartones y demás procesados.

Depositada la basura, se vierte encima una capa de caliche de 10 centímetros y luego un agregado de piedra caliza de gran tamaño, granzote, para su compactación, dando como resultado un terreno firme.

intervención

El vertedero de Duquesa es conocido por ser uno de los espacios de depósito de basura más grandes en el país y, según palabras del ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, “uno de los sitios de disposición final más grandes de toda Latinoamérica”, quien desde su origen está acompañado de estos buzos, lo que dificulta su erradicación total.

Pese a ello, el presidente Luis Abinader presentó a principios del año recurrente una transformación a gran escala cuyo cierre técnico fue iniciado por el gobierno dominicano junto con organismos internacionales.

El proyecto contempla una inversión de 110 millones de dólares y empezó con una primera etapa bautizada como “Transformación Vertedero de Duquesa Fase I, Operación y Mantenimiento”, contemplada a finalizar para este 2026.

La idea central es lograr un cierre técnico donde no se deposite más beneficios en el área y se produzca un aislamiento de la misma para manejar la contaminación y los gases, minimizando su impacto ambiental para transformarlo en un espacio de recreación con canchas de fútbol, baloncesto, de softbol, voleibol, además de gazebos, áreas infantiles y gimnasio al aire libre.