Incautan más de diez mil libras de carne en descomposición además de productos falsificados

Más de 6.8 toneladas de carne en estado de descomposición fueron incautadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público y autoridades sanitarias tras desmantelar un almacenamiento y comercialización de productos comestibles y de uso personal.

El allanamiento fue realizado en el sector Los Cazabes, Santo Domingo Norte, debido a testimonios y denuncias de los comunitarios, quienes sostuvieron que los productos eran extraídos del vertedero de Duquesa para su posterior comercialización.

Se ocuparon más de 18,000 unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, además de 6,830 kilogramos (10,000 libras) de carne en estado de descomposición almacenada sin ningún tipo de control sanitario, clasificado como una violación grave a las normativas de salud y seguridad alimentaria.

“Todos estos productos, estos buzos, los sacaban luego de ser desechados por los distintos negocios y mandados a retirar del mercado al vertedero; eran, pues, buscados y posteriormente comercializados”, instruyó el vocero de la policía, Diego Pesqueira, mientras señalaba los distintos productos incautados.

Se identificaron medicamentos introducidos al país de manera irregular, productos de higiene personal y uso doméstico vencidos, cosméticos adulterados, alimentos procesados no aptos para el consumo junto con bebidas alcohólicas falsificadas y expiradas.

Pesqueira explicó que los vinculados a esta acción fueron identificados como Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, acusados de liderar la actividad ilícita.

Actualmente, se encuentran prófugos y con órdenes de arresto, mientras que las evidencias recolectadas están bajo custodia al tiempo que se amplían las investigaciones para determinar el alcance de la operación, a excepción de la carne que fue trasladada bajo custodia y destruida en el vertedero de Duquesa.

Vertederos abiertos

Para el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, esta situación plantea un escenario conveniente para abordar la problemática de los vertederos a cielo abierto del país, donde propone utilizar modelos más industrializados como los existentes en Europa, además de medidas más estrictas por parte de las alcaldías y distritos municipales.

“De esta forma, automáticamente se evita que existan estos vertederos abiertos, que no solamente es aquí en el Gran Santo Domingo con el vertedero de Duquesa, sino que hay vertederos en todos los pueblos y en todos los pueblos también hay buzos”, señaló.

Agregó que este planteamiento está incluido dentro de la modificación a la Ley de Residuos Sólidos que pretenden presentar al Congreso Nacional.