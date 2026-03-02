La Cuaba llevará protesta contra vertedero al Palacio Nacional

A casi seis meses de iniciar una lucha en contra de la instalación de un relleno sanitario y sentirse ignorados por las autoridades, residentes del distrito municipal La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, advierten que sus próximos pasos se encaminarán hasta las inmediaciones del Palacio Nacional.

Esto para llamar la atención del presidente Luis Abinader, a que preste un oído de escucha a los comunitarios que se oponen a la instalación del proyecto que aseguran se convertiría en un vertedero, afectando su calidad de vida y desarrollo económico.

“Desde septiembre del año 2025 hemos hecho diferentes tipos de manifestaciones, movilizaciones en la comunidad para llamar la atención de las autoridades y las autoridades no han hecho caso a este llamado, por lo que nosotros nos disponemos en lo adelante y no muy lejano a hacer una manifestación frente al Palacio Nacional, para llamar la atención del presidente de la República”, explicó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

El relleno sanitario se construiría en la calle principal de El Aguacate, en un terreno que tiene 1,500 tareas de extensión.

Admiten reconocer la intención del mandatario de resolver el problema de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo, sin embargo, señalan que el paraje El Aguacate no es el ideal para la instalación de este proyecto, por la riqueza medioambiental de la zona y el daño que vería su creciente economía, que persigue consagrarse como destino ecoturístico.

“Instalarlo en este lugar sería contrario a lo que es la salud de esta comunidad que está alrededor de este proyecto, así como el daño al medio ambiente ya que se pretende instalar en una zona acuífera naciendo dentro del mismo proyecto y además una zona que somos nosotros ecoturística, con un desarrollo en este sector del ecoturismo, que ya tenemos una plataforma montada y seguimos avanzando, la economía de nuestro distrito municipal se sustenta del ecoturismo, la cantidad de personas que nos visitan diariamente y los fines de semana, la cantidad de villas y centros vacacionales, que son una gran fuente de empleo”, resaltó el líder comunitario.

Correa adelantó que continuaran en pie de lucha hasta que sus peticiones sean escuchadas por las autoridades.

“La comunidad rechaza de manera rotunda y seguirá todo tipo de protestas y manifestaciones hasta tanto las autoridades entiendan que este no es el lugar adecuado para instalar este proyecto”, dijo.

Asimismo, denuncian que el Ministerio de Medio Ambiente favorece a la empresa desarrolladora del proyecto con permisos, a pesar que inicialmente fueron negados en el 2023 ante la negativa de la comunidad.

A esto se une, que han sido ignorados por el ministro de esa dependencia, Paíno Henríquez, con quien han solicitado entrevistas para conocer el estatus del proyecto y no ha sido posible.

Por esto, son enfáticos en su negativa al proyecto y en la búsqueda de un nuevo terreno para el relleno.

“Debe buscarse un lugar que sea adecuado a estos fines, ya que es una buena intención del presidente, pero vendría a contaminar todo lo que es el medioambiente de esta zona y la salud de su gente, por lo que nuestras pretensiones son marchar próximamente hacia el Palacio Nacional y llamar la atención del propio presidente”, expresó Correa.

otras movilizaciones

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercepción en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde realizaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.