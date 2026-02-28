Residentes de La Cuaba continúan clamando que no se instale vertedero en El Aguacate

Residentes del distrito municipal La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, continúan alzando su voz y clamando a Dios para que no sea instalado en el paraje El Aguacate un relleno sanitario.

En ese sentido, la Confederación de Pastores de la Iglesia Evangélica de La Cuaba e iglesias de otras denominaciones realizaron la noche del jueves una gran concentración en el play de la localidad para externar sus súplicas.

“Todos los pastores están unidos en esta confederación y están clamando a Dios para que este proyecto no se de en esta comunidad, ya que sería de gran perjuicio de la comunidad, tanto en el ámbito ambiental, de salud, económico y social, así que la iglesia evangélica, al igual que las demás iglesias católicas y otras denominaciones como toda la sociedad en el distrito municipal la cuaba, entiéndase la comunidad educativa, empresarial, comerciante, de transporte, todos estuvimos clamando en contra de este proyecto”, expresó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

Esta concentración se da luego de que residentes del Aguacate protagonizaran una protesta en contra de las declaraciones realizadas por el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Lenin Bueno Rodríguez, quien aseveró que comunitarios y la empresa desarrolladora arribaron a un acuerdo sobre la instalación de un relleno sanitario en la zona.

El relleno sanitario se construiría en la calle principal de El Aguacate, en un terreno que tiene 1,500 tareas de extensión.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y, tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

El pasado 2025, el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.

Otras movilizaciones

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercepción en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde realizaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.