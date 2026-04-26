Abinader a niños de Santiago: “El que no persiste, no triunfa”

El presidente Luis Abinader realizó un recorrido por la Feria Regional del Libro y la Cultura Santiago 2026, donde sostuvo un intercambio con estudiantes y destacó la importancia de fomentar la lectura desde temprana edad como base para el desarrollo personal y social.

Durante su visita, el mandatario, acompañado del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, recorrió los distintos pabellones instalados en el Gran Teatro del Cibao, incluyendo el Pabellón Regional que integra a las 14 provincias del Cibao, así como áreas dedicadas a librerías, editoriales, identidad y ciudadanía, cómic, infantil, artesanía y gastronomía.

Calificó la feria como “la más grande que se ha realizado en Santiago y en toda la región del Cibao” e invitó a la población a asistir. “Aquí hay un pedacito de cada provincia y de cada cultura del Cibao”, expresó, al tiempo que valoró la diversidad cultural representada en el evento.

En el marco de su recorrido, el presidente participó en un conversatorio con estudiantes de distintos centros educativos, quienes le formularon preguntas sobre su vida personal, su trayectoria y las claves de su éxito.

Al responder a la estudiante Eva María Fernández, de 10 años, sobre si soñó con ser presidente en su niñez, Abinader explicó que, aunque en su entorno familiar se hablaba de política, no tuvo inicialmente ese objetivo.

“Pensaba en profesiones como medicina o derecho, pero finalmente estudié economía”, relató.

Asimismo, al ser cuestionado por la estudiante Alana Soto sobre sus juegos favoritos de infancia, el mandatario recordó que el béisbol ocupaba un lugar especial en su vida, junto a otras actividades recreativas compartidas con vecinos, destacando una niñez marcada por la convivencia y el deporte.

En tanto, ante la inquietud del estudiante Eime Jesús González sobre cómo enfrentar los fracasos, el presidente subrayó la importancia de la perseverancia.

“La mayor característica de una persona exitosa es la persistencia. El que no persiste, no triunfa”, afirmó, al tiempo que exhortó a aprender de los errores y convertirlos en experiencia para avanzar.

El mandatario aprovechó el encuentro para recomendar a los niños y jóvenes iniciarse en la lectura con temas de su interés.

“Lo más difícil es leer el primer libro. Empiecen con temas que les gusten, con libros más pequeños, y así desarrollarán el hábito”, aconsejó.

La actividad concluyó con un ambiente de entusiasmo, donde los estudiantes agradecieron la presencia del jefe de Estado y le entregaron un detalle como muestra de aprecio, resaltando el valor de este tipo de encuentros que promueven la educación, la cultura y el liderazgo en la juventud dominicana.