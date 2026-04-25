Hallan muerta a joven de 24 años en Los Alcarrizos

La Policía Nacional informó que en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que falleció la joven Yoendry Contreras Vásquez, de 24 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de su residencia, ubicada en el sector Las Mercedes, municipio Los Alcarrizos.

El hallazgo se produjo la noche del jueves 23 de abril, luego de que una vecina, preocupada por no saber de ella desde hacía varios días, acudiera a su vivienda y l percibir un fuerte olor inusual, decidió alertar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, explica la Policía Nacional en un documento de prensa, las unidades confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de la joven en el baño de la vivienda. La información fue posteriormente corroborada por un familiar.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo un arma blanca y un teléfono celular, como parte del proceso investigativo.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación y que serán los resultados forenses, junto a las indagatorias en curso, los que permitirán esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

En el proceso participan miembros de la División de Investigación de Homicidios, en coordinación con peritos forenses y la fiscalía de turno, quienes realizan entrevistas y levantamiento de información en la zona.