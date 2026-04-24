LISTÍN DIARIO desarrolla herramienta con IA para manejar su archivo histórico

El periódico LISTÍN DIARIO desarrolló una herramienta de consulta y búsqueda de su archivo periodístico, con funcionalidades de inteligencia artificial, que le permitirá generar resúmenes y extractos de los contenidos publicados por el decano de la prensa nacional.

La herramienta, bautizada como HistorIALD, fue desarrollada dentro del programa AI Product Lab que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y que es apoyada por Google News Iniatiative con el acompañamiento de la consultora MarkTube Group.

LISTÍN DIARIO es el único medio de comunicación de República Dominicana en desarrollar un proyecto con fondos del programa.

HistorIALD comenzará a funcionar con los últimos cinco años de publicaciones del diario y se prevé que en los meses siguientes se puedan añadir otros periodos de contenidos. La herramienta solo funcionará con publicaciones realizadas por este medio y siempre lo hará con nuestro manual de estilo como base principal.

El desarrollo de LISTÍN fue escogido por los organizadores del programa para ser presentado en la reunión de medio año de la SIP, que comenzó este jueves, como modelo de implementación de la inteligencia artificial en medios de comunicación.

El programa organizado por la SIP comenzó en octubre del año pasado y se estructuró en tres etapas: primero, una fase formativa de 12 sesiones grupales con expertos internacionales que brindaron el conocimiento base; segundo, talleres de prototipado intensivos para traducir ideas abstractas en prototipos viables; y, finalmente, el acceso a fondos de implementación junto con acompañamiento técnico personalizado durante tres meses, para asegurar el despliegue de las soluciones.

“Esta asistencia nos ha permitido conocer y poner a prueba políticas positivas de sostenibilidad de nuestro medio para atraer audiencias. Hemos aprovechado las pautas que se nos han ofrecido para seguir fortaleciendo nuestras plataformas digital e impresa en condiciones de alta competitividad”, dijo Miguel Franjul, director del LISTÍN, en la reunión de la SIP, durante la presentación del caso de éxito.

El programa comenzó con 45 medios de comunicación de la región. Una vez superada la fase docente, los medios presentaron proyectos para optar por financiación económica para desarrollarlos. Solo 21 medios de comunicación recibieron recursos para poner en práctica sus ideas, siendo LISTÍN el único del país en la fase de fondos y desarrollo.

El equipo de trabajo del LISTÍN estuvo integrado por Juan Eduardo Thomas, editor en jefe de la redacción; Coralis Orbe, coordinadora de la mesa digital; Yadimir Crespo, coordinadora de investigaciones, y Enriquillo Billini, de desarrollo digital, en la parte editorial. El equipo de tecnología contó con Claudio Almonte, gerente de tecnología de producción, y los desarrolladores Rubén Encarnación y Gabriel Florentino Puello.

Thomas, al hablar en la reunión de medio año, indicó que uno de los desafíos de la sala de redacción ha sido producir informaciones en menor tiempo con el archivo del periódico como base.

“Nosotros teníamos mucho tiempo con esta idea en la cabeza de digitalizar y acelerar la consulta y la búsqueda en nuestro archivo. Con este proyecto damos un primer gran paso para lograrlo”, dijo.

Alejandra Brambila, ejecutiva de Gooble.EXTERNA

El director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, dijo que el AI Product Lab refleja el enorme potencial de la innovación cuando se combina con talento, compromiso y una visión clara de futuro. “En un momento de transformación profunda para el periodismo, este programa demuestra que es posible fortalecer la sostenibilidad, la calidad y el impacto del trabajo periodístico”, señaló, citado por un comunicado de prensa.

Apoyo

"En Google, nos entusiasma ver cómo los medios en América Latina están incorporando el uso de la IA para mejorar procesos. Más allá de la tecnología, lo que realmente nos inspira es observar cómo están integrando la IA para redefinir el periodismo, haciéndolo no solo más eficiente, sino más sostenible. Nos alegra ser parte de este camino, viendo cómo la innovación regional está marcando un nuevo estándar para la industria", compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

"La diferencia fundamental de este programa radica en la incorporación de los talleres de prototipado. No nos quedamos en la teoría; la metodología obligó a los medios a pensar en términos de 'producto', validando la viabilidad técnica y el impacto financiero de cada idea antes de escribir la primera línea de código", consideró Ezequiel Arbusti, directivo de Marktube Group.

Los medios que recibieron fondos y acompañamiento para ejecutar sus proyectos fueron: LISTÍN DIARIO, República Dominicana; ABC, Paraguay; Agencia Ocote, Guatemala; Búsqueda, Uruguay; Confidencial, Nicaragua; CR Hoy, Costa Rica; Diario El Heraldo, Honduras; Divergentes, Nicaragua; El Nacional, Venezuela; El País, Uruguay; El Regional del Zulia, Venezuela; La Hora, Ecuador; La Nación, Costa Rica; La Prensa, Nicaragua; La Prensa, Panamá; La Prensa Gráfica, El Salvador; Montevideo Portal, Uruguay; Prensa Libre, Guatemala; Redacción Regional, El Salvador; Revista Nómadas, Bolivia y Televisora de Costa Rica – Teletica, Costa Rica.