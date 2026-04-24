Gobierno busca modificar ley que crea código para la protección de niños, niñas y adolescentes

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de la Presidencia (Minpre), el Gabinete de Niñez (GANA) y el Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia (Conani), presentó el primer borrador del anteproyecto de reforma de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Dentro de los cambios que contempla la modificación están fortalecer la integralidad de la protección; incorporar respuestas a nuevos entornos sociales y digitales; consolidar un sistema más coordinado con claridad de roles y gobernanza interinstitucional.

Asimismo, propone fortalecer el enfoque socioeducativo y restaurativo en la justicia penal adolescente; agilizar y especializar los procedimientos; y actualizar el rol rector del Conani según estándares contemporáneos de gestión pública.

Raquel Arbaje, presidenta del GANA, afirmó que la niñez no puede esperar y que hay voluntad política de actualizar el código, mientras que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reiteró el compromiso del gobierno con una legislación moderna.

De su parte, la presidenta de Conani, Ligia Jeannette Pérez Peña, destacó que se ha incorporado la voz de los niños y agradeció a las instituciones participantes.

El equipo consultor, formado por Dilia Jorge Mera, Félix Tena, Joan García y Eduardo Ramos, tuvo a su cargo la presentación del borrador. La directora ejecutiva de Conani, Alexandra Santelises, informó que el borrador se enriquecerá con diálogos y se presentará al Poder Ejecutivo en mayo.

La reunión contó con el Directorio Nacional del Conani y el Comité Consultivo de Alto Nivel (integrado por Minpre, GANA, Conani, Procuraduría, Suprema Corte, Unicef y Visión Mundial). También participaron otros ministerios, organismos internacionales, sector privado, iglesias y sindicatos.