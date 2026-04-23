Transportistas piden medidas urgentes para frenar manejo irresponsable

Representantes del sector transporte reaccionaron este miércoles al editorial de Listín Diario, en el que se advierte sobre las constantes imprudencias en las vías de todo el país, cometidas generalmente no solo por motociclistas, sino también por conductores de vehículos pesados, y coincidieron en la necesidad de tomar acciones inmediatas para detener los accidentes de tránsito.

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, valoró el señalamiento de este medio a través de su editorial de este martes, y afirmó que, de prestarse mayor atención a estas advertencias, la situación vial sería distinta.

“Seguimos abonando con sangre de los dominicanos las diferentes vías”, expresó, al tiempo que insistió en la urgencia de reforzar el respeto a las normas de tránsito y endurecer las sanciones contra quienes las violan.

Pérez Figuereo señaló que uno de los principales problemas también puede deberse al deterioro mecánico de los vehículos y la falta de controles efectivos. “No es posible que cada dominicano ande en un vehículo haciendo lo que quiera y atravesándose, rebasando por los carriles que quieran, en las condiciones que quieran, porque por ahí comienza la cosa. También hay que poner atención a las condiciones de los vehículos”, agregó.

Debido a esto, criticó la ausencia de un sistema de inspección técnica vehicular en el país, lo que según Pérez Figuereo permite que unidades circulen en condiciones inadecuadas.

Asimismo, consideró que la situación del tránsito debe ser tratada con carácter de emergencia nacional, debido a la frecuencia de accidentes provocados por exceso de velocidad, imprudencia y consumo de alcohol.

educación y controles

Sobre el tema, el abogado y dirigente sindical Mario Díaz coincidió en que el problema responde a dos factores principales: la falta de educación vial y la inexistencia de controles técnicos rigurosos.

Díaz cuestionó que conductores de vehículos pesados, que deberían cumplir con mayores requisitos, incurran en conductas similares a las de los motoconchistas. “Se supone que deben pasar por un sistema de evaluación más estricto”, indicó.

El dirigente también enfatizó que la falta de una inspección técnica vehicular es determinante en muchos accidentes, y aclaró que la mayoría de accidentes también surge por defectos del mismo vehículo, citó fallas como neumáticos en mal estado, problemas de frenos y deficiencias en luces.

Recordó que la Ley 63-17 ya contempla la inspección técnica vehicular, por lo que llamó a su aplicación efectiva junto a sanciones más exigentes.

El editorial de Listín Diario con el título “La misma imprudencia, el mismo caos” describe una serie de accidentes que han ocurrido recientemente en distintas provincias del país y que han dejado muertos y decenas de heridos, mostrando la repetición de accidentes en los que se ven involucrados camiones, patanas y autobuses.

Ante esta situación, tanto Pérez Figuereo como Díaz coincidieron en que se necesita una acción conjunta entre autoridades, transportistas y la ciudadanía para reducir los accidentes viales y garantizar así mayor seguridad en las calles.