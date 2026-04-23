Embajadora Leah Campos reafirma apoyo de EE.UU a la prensa libre en RD

La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, reafirmó su compromiso con la defensa de una “una prensa libre, independiente y accesible” en el país.

Durante una reunión con directivos y directores del Grupo de Comunicaciones Corripio, la máxima representante del gobierno de los Estados Unidos en el país indicó que el periodismo juega un “papel fundamental” en el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la institucionalidad.

“Tuve el placer de reunirme con los directores de medios del Grupo Corripio, en un espacio de diálogo abierto donde reafirmé mi compromiso con la defensa de una prensa libre, independiente y accesible en todas sus formas. Creo firmemente en el papel esencial del periodismo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, y nuestros pueblos”, manifestó Campos.

A través de un posteo en su cuenta de X, Campos agradeció a los directivos del Grupo Corripio en las personas de José Luis (Pepín) Corripio, Manuel Corripio y José Alfredo Corripio por la propiciar el encuentro y el intercambio de ideas.

“Agradezco sinceramente a la familia Corripio —Don Pepín, Manuel Corripio y José Alfredo Corripio— por su cálida bienvenida y por propiciar este valioso intercambio”, recalcó Campos mediante la red social.

En el encuentro también estuvieron presentes los directores Miguel Franjul (Listín Diario), Bienvenido Álvarez (Hoy), José P. Monegro (El Día), Bolívar Díaz Gómez (El Nacional), Roberto Cavada (Telenoticias) y la periodista Edith Febles, entre otros.