Fiscalía entrevista a los padres de Perla Yokasta Santos, la joven muerta en Los Guandules

La Fiscalía del Distrito Nacional interrogó a los padres de la joven Perla Yokasta Santos Pacheco, quienes se constituyeron en actor civil en contra del mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa, señalado como responsable de la muerte de su hija.

Fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas entrevistaron a los progenitores de la víctima, los señores Line Pacheco e Iván Santos, quienes cuentan con la asistencia legal del abogado Narciso Martínez Castillo.

“En estos momentos, los padres de la menor se encuentran ofreciendo sus declaraciones oficiales ante las autoridades correspondientes”, acotó el jurista.

Querella y desmentido

El representante legal informó que interpusieron una querella con constitución en actor civil en contra de Geraldo Mesa, quien permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Martínez Castillo calificó como "totalmente falsas" las declaraciones de un hermano del imputado, quien alega que el disparo que segó la vida de la adolescente se produjo de manera accidental durante un supuesto intento de despojarlo de su arma de reglamento.

Asimismo, el abogado fue enfático al rechazar la versión que sostiene que la joven se encontraba junto a presuntos asaltantes en una motocicleta al momento del suceso. "Todo eso es falso. Esa teoría se cae por su propio peso. No se puede hablar de un ataque; la verdad saldrá a relucir durante el proceso", afirmó a su salida de la Fiscalía.

Denuncia de acoso

El jurista instó a la opinión pública a la prudencia y a esperar que el Ministerio Público concluya la fase de investigación para la presentación formal de las medidas de coerción. Reveló, además, que el oficial mantenía una "observación constante" y una situación de acoso hacia la menor desde hacía tiempo.

Aunque el abogado sugirió que el caso podría tipificarse preliminarmente como homicidio agravado, enfatizó que serán respetuosos de la calificación jurídica final que determine el Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción.

La sociedad se mantiene a la expectativa de este lamentable caso, a la espera de que se haga justicia y se esclarezcan las circunstancias reales que terminaron con la vida de la adolescente.