Testigo clave narra ante el Ministerio Público los últimos minutos de Perla Yokasta Santos Pacheco

Merlín Rodríguez Jiménez (Brayan) ofreció detalles sobre los hechos ocurridos la madrugada del 26 de diciembre de 2025, cuando perdió la vida la joven Perla Jokasta Santos Pacheco tras recibir un impacto de bala en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Rodríguez Jiménez, quien se desempeña como repartidor y no posee antecedentes penales, era quien conducía la motocicleta en la que se desplazaba la víctima al momento del suceso.

Brayan, residente en el sector La Ciénaga y con estudios hasta el cuarto de bachillerato, relató en el acta de entrevista a la fiscal Samanta Maldonado Pérez que el recorrido inició alrededor de las 2:10 a. m. en el establecimiento "La Chercha I", en el sector La Ciénaga .

En la motocicleta Suzuki color rojo viajaban tres personas: Merlín (conductor), Lisaury (en el centro) y Perla Yokasta (en la parte trasera).

Tras compartir brevemente, el grupo salió en busca de combustible, encontrando varias estaciones de servicio cerradas, lo que los obligó a dirigirse hacia la "bomba de la 17".

Al transitar por la avenida Francisco del Rosario Sánchez, cerca de un establecimiento de pica pollo, el testigo relató haber visto el "celaje" de una persona seguido inmediatamente por una detonación.

"Yo inmediatamente lo que hago es que acelero la motocicleta; en eso Lisaury me dice que me detenga, que le habían dado a su prima Perla Yokasta", declaró Rodríguez a la fiscal del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra Las Personas (Homicidios ).

El testigo explicó que se detuvo cerca de la estación del Metro en Gualey y regresó de inmediato al lugar del disparo. Al llegar, encontró una Perla Yokasta tendida en el pavimento. Según su testimonio, agentes policiales ya se encontraron en la escena y restringieron el acceso al cuerpo.

"La encontramos tirada en el pavimento y unos policías estaban ahí con ella, quienes no permitieron que nos acercáramos", detalló el joven, explicando que, ante la imposibilidad de auxiliarla, decidió acudir a la vivienda de los familiares de la víctima para informar lo sucedido.

Un solo disparo

Rodríguez aseguró haber escuchado únicamente una detonación de arma de fuego y que, hasta donde tiene conocimiento, Perla Yokasta no tenía problemas con nadie.

Debido a la velocidad del evento y la oscuridad, el testigo manifestó que no pudo identificar esencialmente a la persona que realizó el disparo.