Al menos 651 personas han perdido la vida este año en accidentes de tránsito

El año 2025 cerró con más de 2 mil muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo con datos oficiales. El Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre registra un total de 2,205 muertes por accidentes viales el año pasado.

Las estadísticas establecen que en los primeros cuatro meses de 2026 han ocurrido 651 incidentes de tránsito, que han cobrado la vida a igual número de personas (651) y han dejado a 498 lesionados.

En cada accidente de tránsito ocurrido este año una persona ha resultado muerta. Según el Observatorio, por día fallecen dos personas por esta causa.

Los medios de prensa del país publicaron que unas 10 personas murieron de febrero a abril en el país en accidentes de tránsito registrados en las vías del territorio nacional.

Dentro de los últimos accidentes fatales registrados en el mes de abril, están el del pasado martes 21 en la autopista 6 de Noviembre. En el choque fallecieron dos adultos y un menor de edad.

También el martes se contabilizaron varios heridos tras deslizamiento de minibús en Barahona. El vehículo forma parte de la ruta que va de Barahona a Las Salinas.

El pasado día 16, también de este mes, se informó que una persona falleció tras impactar una motocicleta con una patana en la carretera Mao–Santiago Rodríguez, específicamente en la comunidad de Laguna de la Ceiba.

El 7 de abril, un menor de 14 años perdió la vida durante un choque entre un camión y una motocicleta en Dajabón.

Un día antes, el 6 de abril, una guagua de transporte hotelero del hotel Viva Miches, cayó a un precipicio en la curva de María La Blanca. En ese accidente de tránsito no hubo víctimas fatales, pero sí varios heridos.

En marzo, se reportaron 36 personas heridas tras un accidente de autobús en el peaje de Guaraguao en la Autopista del Nordeste.

También en ese mes se registró un choque fatal entre camión y autobús en la Autovía del Coral, dejando el saldo de una persona fallecida y dos heridos.

A inicios de marzo, dos turistas canadienses fallecieron y 18 resultaron con heridas en un accidente de autobús en la Autovía del Este.

En febrero, los medios registran un accidente de tránsito en la comunidad El Manaclar, en la provincia de Peravia, que cobró la vida de un agricultor y su hija de 16 años.