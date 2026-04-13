¿Ya diste un beso? Este 13 de abril es el Día Internacional del Beso

Este lunes 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que rinde homenaje al beso más largo del mundo registrado en el libro “Guinness de los Récords”, como el más largo jamás registrado en la historia y que tuvo lugar en Tailandia.

Los tailandeses Ekachai y Laksana Tiranarat, fueron los protagonistas de este roce que tuvo una duración de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Aunque no hay acuerdo sobre la fecha exacta en que ocurrió, el récord se inscribió durante los festejos de San Valentín de 2013, del 12 al 14 de febrero, pero hay quienes dicen que ocurrió el 6 de julio o el 13 de abril de ese mismo año, reseña el diario Infobae.

El matrimonio se llevó el equivalente a US$3,300, dos anillos de diamantes y un título mundial; sin embargo, no fue una tarea fácil.

Cada vez que la pareja necesitaba comer, tomar algo o ir al baño, el juez del concurso debía estar con ellos para corroborar que sus labios no se separen.

El concurso no es para nada romántico; la pareja de Tailandia no podía dormir, debían permanecer de pie y no podían apoyarse en nada más que ellos. Un desafío no apto para todos.

El objetivo de los organizadores del concurso, que sólo admite a parejas casadas o que puedan probar que están en una relación seria, fue demostrar que “el amor es realmente poderoso” y que “es necesario que los miembros de la pareja ganadora se apoyen en todo momento”, incluso para hacer lo que se supone más lindo y fácil de estar juntos, que es darse un beso.

¿Cómo beneficia un beso?

Besar es tocar con los labios a alguien en una expresión de afecto por esa persona, pero demostrar el cariño que se siente por el otro es uno de los tantos beneficios de un beso placentero, la buena salud es uno de ellos.

Según expertos, besar ayuda a mitigar el dolor, refuerza el sistema inmunitario y libera endorfinas.

Al besar también se libera la oxitocina, hormona que interviene en las formas de amar, caricias, mimos. La adrenalina que produce te hará sentir explosivo. El beso es antidepresivo por conjugar emociones placenteras.

Si se pone en práctica de forma frecuente, el beso ayuda a quemar calorías, tener un cutis más terso o mejorar el humor.

Una sesión de besos apasionados puede quemar "hasta 13 calorías", señala en unas declaraciones a la agencia Efe la doctora Gemma Ramón.

"La reacción del organismo dependerá del contexto y de la persona a la que se bese", explica Ramón, quien aseguró que un beso apasionado "acelera" las pulsaciones y "aumenta" el ritmo cardíaco, mientras que un beso afectivo "relaja", de forma generalizada, el organismo.

Esta muestra de afecto puede considerarse un verdadero elixir antienvejecimiento, ya que ejercita treinta 30 músculos faciales y activa el riego sanguíneo del rostro, lo que se traduce en un cutis más firme, suave y joven.

Además, según los científicos, los besos disminuyen el colesterol y ayudan a reducir la presión arterial al aumentar los latidos de forma saludable.

Los besos desatan un vendaval de calma y paz que también hace al sistema inmunitario más fuerte, además de aliviar el estrés y la tensión.